До 20 листопада навряд чи побачимо остаточне рішення щодо економічного бронювання, - економіст Пендзин

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Нас хвилює сам факт введення економічного бронювання, але поки що остаточного рішення не прийнято. Я думаю, що до 20 листопада навряд чи ми побачимо таке рішення щодо економічного бронювання. Хочу нагадати, що до 20 листопада прийнято рішення щодо проведення аудиту заброньованих, у тому числі й тих, хто отримав бронь через органи місцевої влади. Зазначу, що на сьогодні загальна кількість заброньованих – 1,5 млн чоловіків. Власне, це викликало питання у президента України, тому було доручено Генштабу провести аудит стосовно доцільності цього бронювання", - пояснив Олег Пендзин.

За його словами, питання економічного бронювання не в тому, що стосується справедливості, а це більше питання грошей. Бо сама назва "економічного бронювання" передбачає, що бронюватися мають працівники тих підприємств, які сплачують податки та платять заробітну плату з фонду оплати праці. Тобто мова йде про наповнення держбюджету.

"Моделі економічного бронювання, які були подані президенту, стосувалися граничних цифр, що пов'язані з оплатою праці. Хоча там є багато нюансів. Наприклад, на сьогодні знайти у сфері житлово-комунального господарства, яке однозначно є критичною інфраструктурою, суми оплати праці понад 36 тис. грн на місяць – надзвичайно важко. Думаю, що питання визначення цифри, яка буде критерієм бронювання в різних сферах економічної діяльності, має бути врахована від специфіки та заробітної платні, яка є у тих чи інших галузях. Тобто, по-перше, цифри мають бути різними. А по-друге, критерії мають бути розширені - що саме належить до критичної інфраструктури. Однак повторю, я маю глибоке переконання, що раніше середини листопада навряд чи побачимо остаточне рішення", - резюмував економіст.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

18 жовтня президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання.