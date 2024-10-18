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"Має бути справедливо": Зеленський висловив зауваження щодо економічного бронювання

Влад Дідусь
18 жовтня, 2024 п'ятниця
18:20
Війна з Росією Володимир Зеленський

У пʼятницю, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський висловив зауваження щодо моделі економічного бронювання

Зміст

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю в етері телемарафону. 

"Має бути справедливо. Це завдання Міністерства економіки, передусім премʼєр-міністра України, у нього є це завдання. Ті моделі, які вони мені показували, чесно, я вважаю, що вони поки не зовсім справедливі. Тут складно обирати одну професію, а не обирати іншу. Інші повинні бути критерії, не професії", - йдеться у заяві президента.

Зеленський відзначив, що модель бронювання працює для критичної інфраструктури та працівників "оборонки".

"Щодо критичної інфраструктури - це вже зроблено. Ми розуміємо, що "оборонка" працює, люди там заброньовані. Ключові фахівці всі працюють. Але все інше - дійсно складне питання. Знайти баланс складно. Військові бояться, вважають, що буде недостатньо нових сил. Бізнес по іншому ставиться... Балансу поки немає", - висловився Зеленський.

Що відомо про бронювання від мобілізації 

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
мобілізація
Військові новини
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