У боях на Донеччині загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко

Про це повідомив український атлет Євген Кривошейцев у Facebook.

"Сумна звістка... У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні Максим Петренко", - йдеться у повідомленні.

Максим Петренко народився в Луганську. Українському воїну було 46 років. Він був двократним чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу зі скелелазіння.