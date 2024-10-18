У боях на Донеччині загинув чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко
На війні з російським агресором загинув український воїн, чемпіон світу зі скелелазіння Максим Петренко
Про це повідомив український атлет Євген Кривошейцев у Facebook.
"Сумна звістка... У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні Максим Петренко", - йдеться у повідомленні.
Максим Петренко народився в Луганську. Українському воїну було 46 років. Він був двократним чемпіоном світу та майстром спорту міжнародного класу зі скелелазіння.
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