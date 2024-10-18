Зеленський про зменшення мобілізаційного віку: партнери б хотіли, але планів немає

Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю в етері телемарафону.

"Партнери б хотіли, щоб був зменшений вік мобілізації. У нас зараз з 25 років. І ми не бачимо, для чого вводити зміни. Вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Є можливість контрактуватись по своїй волі, це може зробити будь-яка людина. Міноборони повинне пропонувати спеціальні контракти, спецумови. І тоді людина, якщо вона хоче піти служити, має право йти і служити у будь-якому віці", - сказав президент України.

За словами Зеленського, зараз влада не має планів щодо мобілізації з 18 років, а інформація, яка зʼявляється у мережі, - це вкиди.