Зеленський про зменшення мобілізаційного віку: партнери б хотіли, але планів немає
Президент Володимир Зеленський підтвердив інформацію про бажання партнерів щодо зменшення мобілізаційного віку в Україні
Про це Володимир Зеленський сказав в інтервʼю в етері телемарафону.
"Партнери б хотіли, щоб був зменшений вік мобілізації. У нас зараз з 25 років. І ми не бачимо, для чого вводити зміни. Вважаю, що на сьогодні це небезпечно. Є можливість контрактуватись по своїй волі, це може зробити будь-яка людина. Міноборони повинне пропонувати спеціальні контракти, спецумови. І тоді людина, якщо вона хоче піти служити, має право йти і служити у будь-якому віці", - сказав президент України.
За словами Зеленського, зараз влада не має планів щодо мобілізації з 18 років, а інформація, яка зʼявляється у мережі, - це вкиди.
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