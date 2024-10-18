"Схоже на те, що Захід не дасть Путіну розгромити Україну", - політолог Розумний

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Схоже на те, що Захід не дасть Путіну розгромити Україну. Вони будуть намагатися перешкодити такому варіанту. Але те, на що ми розраховуємо: реванш, перемога і все інше... І тут я не звинувачую Захід у цинізмі чи злих намірах. Справа в тому, що вони розуміють, що Росію буде руйнувати її внутрішня ситуація. І ситуація внутрішня після завершення війни стане набагато гіршою, тому що окрім соціально-економічних і всіляких інших наслідків постане питання: "А навіщо було?" І коли в цій ситуації російський обиватель запитає: "А навіщо було?" Путін може сказати: "Ну, зате ми захистили Донбас, ми вийшли на адміністративний кордон Донецької області, Луганської". І все, для такої великої країни, такі великі втрати, а Росія відчує, де вона опинилася за ці три роки буквально, це виправдання дуже слабеньке. І на Заході на це більше розраховують, ніж на Українські сили", - сказав він.

Максим Розумний вважає, що завдання України - знищити якомога більше військового, виробничого, індустріального, логістичного потенціалу Росії.

"Що ми можемо, і що є, я думаю, раціональним аргументом: поки йде війна, ми можемо знищити якомога більше військового потенціалу Росії. І тому, я думаю, цей аргумент набагато більший. І виробничого (потенціалу, - ред.), індустріального, логістичного. Це те, що буде вже потім загрожувати Заходу, вже після війни. Тому, чим більше ми його знищимо, чим більше нам дадуть зброї, тим краще. Такою мовою, раціонально, мені здається, треба говорити", - додав політолог.

18 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що однією з цілей цьогорічних ядерних навчань НАТО є стримування Росії.

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц 18 жовтня зустрілися в Берліні й наголосили на підтримці України. Водночас канцлер ФРН заявив про "стеження за тим, аби НАТО не стало стороною війни".



