Підтримуємо Україну й водночас стежимо, аби "НАТО не стало стороною війни": Шольц та Байден зустрілися в Німеччині

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Ми підтримуємо Україну настільки потужно, наскільки можемо, і водночас стежимо за тим, щоб НАТО не стало стороною війни, щоб ця війна не перетворилася на ще більшу катастрофу", - сказав Шольц.

Також він акцентував, що союзники будуть "пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно".

"Путін прорахувався. Разом ми віддані сильному НАТО, який захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу. Кожен член нашого Альянсу може на нього покластися", - додав він.

Водночас Байден наголосив, що партнери повинні зберегти свою рішучість та підтримку Києва.

"Оскільки на Україну чекає важка зима, ми повинні, ми мусимо зберегти нашу рішучість. І я знаю, що ціна висока, але не помиляйтесь, вона тьмяніє у порівнянні із вартістю життя у світі, де панує агресія, де великі держави атакують і залякують менші просто тому, що можуть", - заявив американський лідер.

Також очільник Білого дому сказав, що США й Німеччина "є двома найбільшими прихильниками України в її боротьбі за виживання як вільної та незалежної нації".