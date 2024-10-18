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Підтримуємо Україну й водночас стежимо, аби "НАТО не стало стороною війни": Шольц та Байден зустрілися в Німеччині

Дар'я Куркіна
18 жовтня, 2024 п'ятниця
16:44
Світ Байден Шольц

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц 18 жовтня зустрілися в Берліні й наголосили на підтримці України. Водночас канцлер ФРН заявив про "стеження за тим, аби НАТО не стало стороною війни"

Зміст

Про це повідомляє "Голос Америки".

 

"Ми підтримуємо Україну настільки потужно, наскільки можемо, і водночас стежимо за тим, щоб НАТО не стало стороною війни, щоб ця війна не перетворилася на ще більшу катастрофу", - сказав Шольц.

 

Також він акцентував, що союзники будуть "пліч-о-пліч з Україною стільки, скільки буде потрібно".

 

"Путін прорахувався. Разом ми віддані сильному НАТО, який захищає кожен квадратний сантиметр території Альянсу. Кожен член нашого Альянсу може на нього покластися", - додав він.

 

Водночас Байден наголосив, що партнери повинні зберегти свою рішучість та підтримку Києва.

 

"Оскільки на Україну чекає важка зима, ми повинні, ми мусимо зберегти нашу рішучість. І я знаю, що ціна висока, але не помиляйтесь, вона тьмяніє у порівнянні із вартістю життя у світі, де панує агресія, де великі держави атакують і залякують менші просто тому, що можуть", - заявив американський лідер.

 

Також очільник Білого дому сказав, що США й Німеччина "є двома найбільшими прихильниками України в її боротьбі за виживання як вільної та незалежної нації".

 

  • У ніч з 17 на 18 жовтня літак з президентом США Джо Байденом приземлився у Німеччині.

     

Теги:
Україна
Німеччина
Джо Байден
Війна з Росією
НАТО
США
допомога Україні
підтримка України
допомога США Україні
Олаф Шольц
Світ про Україну
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