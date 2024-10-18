Війна починає заважати партнерам Росії, - політтехнолог Голобуцький

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Путін відчуває, що війна починає заважати його партнерам. І він починає непрямо про це говорити. Звісно, що він не сам про це заявляє. Про це йому починають говорити ті самі партнери РФ по БРІКС. Тобто, російсько-українська війна вже принесла все, що можна було позитивного, якщо можна так сказати, для цих країн. Мова йде, в першу чергу, про Китай та Індію. Втім, ніхто ж санкції знімати з РФ не збирається. Саме тому партнерам Росії заважає продовження цієї війни", - вважає Голобуцький.



Політтехнолог переконаний, що країни Заходу будуть продовжувати тиснути на Китай та Індію щодо питання підтримки Росії у війні проти України.



"Звісно, що Захід і далі буде вимагати від Китаю та Індії стати на якийсь бік у цій війні. Бо ця війна вже стала проблемою для світової глобалізації та міжнародної торгівлі", - додав він.



18 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін захоче використати саміт БРІКС для проведення "неформального діалогу" щодо закінчення російсько-української війни

У пʼятницю, 18 жовтня, російський диктатор Володимир Путін запевнив, що нібито готовий вести переговори з Україною про закінчення війни.



