Сирський провів нараду з керівництвом ЗСУ щодо посилення ППО й захисту критичної інфраструктури

Про це він поінформував у Facebook.

"Заслухав доповіді в.о. командувача Повітряних Сил ЗС України, командувачів військ протиповітряної оборони, армійської авіації Сухопутних військ, Сил безпілотних систем, а також начальника Головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генштабу.

Визначили конкретні кроки для посилення захисту українського неба. Керівники напрямків отримали завдання з чіткими термінами для виконання відповідних заходів", - написав Сирський.

Також учасники наради обговорили впровадження інновацій і розробок українського оборонного комплексу.

"Так, в органах управління повітряних командувань почали активно впроваджувати комплекси автоматизації, що дозволить значно підвищити ефективність знищення повітряного противника", - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, Повітряні сили отримують дедалі більше систем РЕБ, які теж служать для захисту від ударів із повітря.

Також учасники наради приділили увагу питанням використання дронів-перехоплювачів, які Україна застосовує для боротьби з БПЛА замість зенітних ракет, і забезпечення протиповітряного прикриття об'єктів критичної інфраструктури.

"Керівник департаменту Головного управління розвідки МО України доповів про спроможності противника щодо завдання ракетно-авіаційних ударів по об’єктах критичної інфраструктури нашої держави та прогнозування його подальших дій у повітряному просторі", - написав Сирський.

"За участю директора Департаменту захисту критичної інфраструктури Держспецзв'язку детально проаналізували виконання планів щодо захисту об’єктів критичної інфраструктури та уточнили порядок подальших спільних дій на зимовий період", - додав він.