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Захист інфраструктури, енергетики та робота ППО: Зеленський провів засідання Ставки

Марія Науменко
4 жовтня, 2024 п'ятниця
19:09
Війна з Росією Зеленський

У п'ятницю, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Головними стали питання захисту критичної інфраструктури й енергетики та ефективність роботи ППО

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Про це він заявив у вечірньому зверненні.

Засідання Ставки відбулось під час робочого візиту Зеленського на Сумщину, в якому взяли участь представники Повітряних Сил, командування "Схід", Міністерства енергетики, державних енергокомпаній та представники місцевої влади. 

Крім того, президент заслухав доповіді керівника Служби безпеки України, правоохоронних органів та Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті – Донецькі напрямки, Харківщина, Південь держави, прикордоння, Курщина.

Також Зеленський відвідав військовослужбовців 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, які беруть участь у бойових діях на Курщині, та нагородив їх державними нагородами.

"Пишаюся хоробрістю всіх наших хлопців, наших воїнів! І дуже важливо розуміти, що Курська операція – реально стратегічна річ, те, що додає мотивації партнерам, додає мотивації бути з Україною, бути більш рішучими й тиснути на Росію – тиснути так, як це може допомогти нам закінчити війну справедливо", - підкреслив очільник держави.

Зеленський також зустрівся з головами громад Сумщини, висловивши їм подяку за роботу та підтримку населення. Окрему увагу приділено зустрічі з освітянами Сумської, Чернігівської, Харківської та Полтавської областей, приуроченій до Дня працівників освіти. Президент висловив подяку вчителям та викладачам за їхню самовіддану працю, підкресливши важливість освіти для майбутнього України.

  • У пʼятницю, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський вирушив у Сумську область.

Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
Сумщина
ЗСУ
Курськ
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