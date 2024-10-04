Зеленський на Сумщині зустрівся з військовими, які воюють у Курській області
У пʼятницю, 4 жовтня, президент України Володимир Зеленський вирушив у Сумську область
Про це Володимир Зеленський розповів у Telegram.
"Розпочав поїздку на Сумщину із зустрічі з нашими воїнами – хлопцями, які бʼються на Курщині, захищаючи наші прикордонні регіони й всю державу. 82-га бригада. Заслухав доповідь командира, відзначив наших бійців", - написав президент.
Зеленський подякував воїнам за службу та захист України.
"Дякую всім командирам, сержантам, всім солдатам за Курську операцію, яка сильно допомогла мотивувати тих, хто дає нам пакети підтримки зброєю", - йдеться у повідомленні.
- 4 жовтня військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що загалом Україна контролює до 1000 квадратних кілометрів території РФ у Курській області.
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