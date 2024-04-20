Китай не готовий до прямого постачання зброї до Росії, - експертка-міжнародниця Плаксієнко-Бутирська

Таку думку вона висловила в етері Еспресо

“Сьогодні Китай не готовий на пряме постачання зброї Росії. Оскільки в Пекіні не хочуть псувати відносини зі США та ЄС й означатиме, що Китай переступив червоні лінії, про які були попереджені. Саме тому Ентоні Блінкен та європейські лідери говорять про недопустимість такого кроку з боку Китаю. Тому зараз це поки що превентивна розмова з Китаєм, щоб в Пекіні не допустили постачання зброї до Росії", - пояснила Плаксієнко-Бутирська.

Експертка наголосила, що Китай не буде ризикувати власними інтересами заради допомоги Росії.

"Для Китаю сьогодні досить великий інтерес становить ринок США та західні технології. Тому в Пекіні будуть намагатись тримати помірними відносини із західним світом. Також не слід забувати про власні інтереси Китаю, які також є стримуючим фактором прямого постачання зброї Росії. Очевидно, що весь світ й Китай також відчувають негативні наслідки російського вторгнення в Україну. Тому для всіх буде вигідним закінчення бойових дій, але відкритим питанням залишається на яких умовах це має закінчитись", - додала вона.