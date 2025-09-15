Китай та Індія врятували економіку Росії, - доктор політичних наук Бучин
Китай та Індія стали ключовими країнами, які підтримали економіку Росії в умовах санкцій і падіння цін на енергоресурси. Саме вони допомогли РФ зберегти економіку, купуючи російські ресурси за зниженими цінами та сприяючи постачанню військових технологій
Про це в ефірі Еспресо сказав доктор політичних наук, професор "Львівської політехніки" Микола Бучин в програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.
"Росія за своїми цінностями є співзвучною з Китаєм. Їх об'єднує антиамериканізм, антидемократизм, антизахідність тощо. Зрозуміло, що в умовах, коли фактично вікно в Європу для Росії наразі закрите, вона розвертається на схід, спрямовується до Китаю, намагаючись залучити інші країни. Тому це передусім геополітична площина", – зазначив Бучин.
За словами політолога, наразі Китай і Індію називають так званими покупцями останньої надії для Росії.
"Фактично, в умовах санкцій і падіння цін на енергоресурси, Китай і частково Індія стали тими країнами, які врятували економіку Росії. Вони отримали вигоду, скориставшись слабкістю Росії, купуючи російські енергоресурси за суттєво нижчими цінами.
Ці кошти, у поєднанні з військовими технологіями та технологіями подвійного призначення, дозволили російській економіці залишатися на плаву і продовжувати війну, зокрема забезпечуючи постачання військових технологій", – додав Бучин.
- У серпні 2025 року доходи Росії від експорту нафти й нафтопродуктів зменшилися на $920 млн, впавши до одного з найнижчих рівнів з початку повномасштабного вторгнення в Україну.
