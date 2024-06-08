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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Китай використовує жахливу війну в Україні на свою користь, - Брайза
Ексклюзив

Китай використовує жахливу війну в Україні на свою користь, - Брайза

8 червня, 2024 субота
13:26
Війна з Росією Сі Цзіньпін та Путін

Ексрадник держсекретаря США, колишній директор до справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайза вважає, що Китай намагається посилювати свій вплив на Близькому Сході, поки США та Європа сконцентровані на війні в Україні

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Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Позиція Китаю залишиться такою ж, як і раніше. Пригадаймо, коли він оприлюднив свій так званий мирний план для України, першим пунктом було збереження і відновлення територіальної цілісності України, що дуже не сподобалося Росії. Ми також знаємо, що згодом Китай та Сі Цзіньпін, як повідомляється, попередили президента Путіна, щоб він припинив погрожувати застосуванням ядерної зброї, заявивши, що Китай виступає категорично проти того, щоб Росія зробила такий крок. Китай, до речі, вже багато років розглядає Україну як важливого торговельного партнера. Однак, як я вже казав, глибинні інтереси Китаю з погляду безпеки полягають у підриві лідерства США і так званого міжнародного порядку, заснованого на правилах, який Сполучені Штати активно допомагали створити", - пояснив Брайза.

За словами дипломата, Китай використовує війну в Україні для посилення своїх позицій на Близькому Сході

"Тож Китай буде проти того, щоб США разом зі своїми європейськими союзниками наполягали на перемозі України у війні з Росією. Натомість Китай буде дуже радий, якщо США та їхні європейські союзники будуть і надалі зайняті жахливою війною в Україні, в той час, як він зміцнюватиме свої геополітичні позиції на Близькому Сході, особливо щодо Саудівської Аравії, і в Центральній Азії", - додав він.

  • Швейцарія запросила понад 160 делегацій з усього світу приєднатися до Саміту миру, який відбудеться 15-16 червня 2024 року на курорті Бюргеншток. Свою участь підтвердилиуже 107 держав і міжнародних організацій.
  • 31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що Китай не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія. 
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. Зокрема, держави вдаються до трьох дій, аби перешкодити події.
Теги:
Україна
Росія
Китай
ЄС
Близький Схід
США
Сі Цзиньпін
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