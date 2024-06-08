Китай використовує жахливу війну в Україні на свою користь, - Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Позиція Китаю залишиться такою ж, як і раніше. Пригадаймо, коли він оприлюднив свій так званий мирний план для України, першим пунктом було збереження і відновлення територіальної цілісності України, що дуже не сподобалося Росії. Ми також знаємо, що згодом Китай та Сі Цзіньпін, як повідомляється, попередили президента Путіна, щоб він припинив погрожувати застосуванням ядерної зброї, заявивши, що Китай виступає категорично проти того, щоб Росія зробила такий крок. Китай, до речі, вже багато років розглядає Україну як важливого торговельного партнера. Однак, як я вже казав, глибинні інтереси Китаю з погляду безпеки полягають у підриві лідерства США і так званого міжнародного порядку, заснованого на правилах, який Сполучені Штати активно допомагали створити", - пояснив Брайза.

За словами дипломата, Китай використовує війну в Україні для посилення своїх позицій на Близькому Сході

"Тож Китай буде проти того, щоб США разом зі своїми європейськими союзниками наполягали на перемозі України у війні з Росією. Натомість Китай буде дуже радий, якщо США та їхні європейські союзники будуть і надалі зайняті жахливою війною в Україні, в той час, як він зміцнюватиме свої геополітичні позиції на Близькому Сході, особливо щодо Саудівської Аравії, і в Центральній Азії", - додав він.