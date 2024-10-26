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Ексклюзив

Китай збільшує свої шанси на роль посередника у війні в Україні, - Фейгін

Ірена Моляр
26 жовтня, 2024 субота
16:52
Війна з Росією Сі Цзіньпін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що Китай чекає, що Захід попросить його про миротворчу операцію у війні РФ проти України

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Китай виступає за спинами Північної Кореї, частково Москви, дивлячись, якою буде реакція Заходу – виявить слабкість чи зуміє проконтролювати цю ситуацію та заглушити її в самому зародку. Поки цього ми не бачимо. Китай чекає, що до нього звернеться Вашингтон з пропозиціями щодо урегулювання цього питання, тому що це крок до розширення війни. Залучення у війну в Східній Європі Північної Кореї - це більше, ніж дві країни тепер братимуть участь у військовому конфлікті", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, буквально днями держдумою РФ ратифікована угода щодо військової допомоги Пхеньяну, тобто підкладають законодавчу базу.

"Китай розраховує в ході таких можливих, потенційних звернень вирішити питання з Тайванем. Хоча там є ще багато інших питань – і економічних, і регіональних та інших, які Китай готовий вирішувати з Вашингтоном, і чекає цих пропозицій. Поза всякими сумнівами, Китай впливає на північнокорейське керівництво, і може забезпечувати їхнє рішення у сфері безпеки або участь військ КНДР за межами географії Північної Кореї. Північнокорейська армія вся тренується в Китаї, який бере на себе відповідальність за її підготовку. Не кажучи вже про те, що 90% економіки КНДР залежить від Китаю", - підкреслив політик.

На його думку, ігнорування Пхеньяном думки Пекіна є цілком неможливим.

"Але Пекін зацікавлений в тому, як буде розвиватися ситуація: або ж північнокорейська участь буде нікчемна, вони загинуть чи потраплять в полон, або цією участю Китай досягне того, що Захід спасує та буде шукати якоїсь миротворчої місії Китаю щодо конфлікту з Москвою. Річ в тім, що Вашингтон не хоче участі Китаю на рівних в урегулюванні війни в Україні, бо не вважає Китай рівним собі. США багато разів казали, що Китай – не більш ніж регіональна держава. У них для цього є свої підстави, але Пекін хоче цю ситуацію змінити. Тому Китай залучений та зацікавлений в ході цих подій", - прокоментував Фейгін.

 

 

  • Наприкінці травня Китай і Бразилія окреслили спільну позицію стосовно політичного врегулювання "кризи в Україні" та підтримали проведення Саміту миру за рівноправної участі всіх сторін.
  • 26 вересня повідомлялось, що український уряд поширив серед дипломатів лист із закликом не підтримувати "мирний план" Китаю.
  • Згодом стало відомо, що Китай прагне з іншими "країнами-однодумцями" створити платформу "Друзі миру", аби врегулювати "українську кризу". Тоді ж глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт приєднається до ініціативи. Своєю чергою високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засудив таке рішення Угорщини.
  • 24 жовтня лідер КНР Сі Цзіньпін під час саміту БРІКС у Казані заявив, що вважає, що потрібно якнайшвидше домогтися деескалації війни в Україні.
Теги:
Відео
Новини
Росія
Китай
КНДР
Європа
Захід
Тайвань
США
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