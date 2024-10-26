Китай збільшує свої шанси на роль посередника у війні в Україні, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Китай виступає за спинами Північної Кореї, частково Москви, дивлячись, якою буде реакція Заходу – виявить слабкість чи зуміє проконтролювати цю ситуацію та заглушити її в самому зародку. Поки цього ми не бачимо. Китай чекає, що до нього звернеться Вашингтон з пропозиціями щодо урегулювання цього питання, тому що це крок до розширення війни. Залучення у війну в Східній Європі Північної Кореї - це більше, ніж дві країни тепер братимуть участь у військовому конфлікті", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, буквально днями держдумою РФ ратифікована угода щодо військової допомоги Пхеньяну, тобто підкладають законодавчу базу.

"Китай розраховує в ході таких можливих, потенційних звернень вирішити питання з Тайванем. Хоча там є ще багато інших питань – і економічних, і регіональних та інших, які Китай готовий вирішувати з Вашингтоном, і чекає цих пропозицій. Поза всякими сумнівами, Китай впливає на північнокорейське керівництво, і може забезпечувати їхнє рішення у сфері безпеки або участь військ КНДР за межами географії Північної Кореї. Північнокорейська армія вся тренується в Китаї, який бере на себе відповідальність за її підготовку. Не кажучи вже про те, що 90% економіки КНДР залежить від Китаю", - підкреслив політик.

На його думку, ігнорування Пхеньяном думки Пекіна є цілком неможливим.

"Але Пекін зацікавлений в тому, як буде розвиватися ситуація: або ж північнокорейська участь буде нікчемна, вони загинуть чи потраплять в полон, або цією участю Китай досягне того, що Захід спасує та буде шукати якоїсь миротворчої місії Китаю щодо конфлікту з Москвою. Річ в тім, що Вашингтон не хоче участі Китаю на рівних в урегулюванні війни в Україні, бо не вважає Китай рівним собі. США багато разів казали, що Китай – не більш ніж регіональна держава. У них для цього є свої підстави, але Пекін хоче цю ситуацію змінити. Тому Китай залучений та зацікавлений в ході цих подій", - прокоментував Фейгін.