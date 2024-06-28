Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Код незламності": у Берліні відкрили виставку трофейної російської зброї та техніки

"Код незламності": у Берліні відкрили виставку трофейної російської зброї та техніки

28 червня, 2024 п'ятниця
11:21
Війна з Росією

27 червня в Берліні стартувала виставка трофейних зразків знищеного та захопленого Силами оборони України російського озброєння та військової техніки під назвою "Код незламності"

Зміст

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Офіційне відкриття експозиції відбулось онлайн.

У вступному слові пан Енно Ленце, власник німецького музею Berlin Story Bunker, подякував Міноборони України, головнокомандувачу ЗСУ, Генеральному штабу ЗСУ: "Ви зібрали та дослідили зразки, ми лише показуємо їх. Наша експозиція базується на складній роботі українських військових, які ризикують життям, захищаючи свою Батьківщину, ризикували й тоді, коли збирали ці зразки. Ми (Berlin Story Bunker, - ред.) ті, хто хоче це наочно продемонструвати та розповісти німцям." 

Виставка триватиме до кінця серпня. 

Т.в.о. заступника начальника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба розповів, що серед майже сотні позицій там представлені зразки ворожого спорядження та амуніції, засоби радіоелектронної боротьби окупантів, частини балістичних ракет, БПЛА, розвідувальних та ударних дронів РФ.

"Ворог нелюдяний, безпринципний і дуже жорстокий — ми, українці, це знаємо. Та весь світ має чути й бачити, як російські військові злочинці в порушення правил ведення війни та норм міжнародного гуманітарного права, морського права, статуту ООН та інших міжнародних зобов’язань, порушуючи права людини на тимчасово окупованих територіях, вчиняють воєнні злочини, намагаючись знищити Україну та її народ", — наголосив він.

Офіцер додав, що це вже третій етап великого турне трофейного озброєння під назвою "Код незламності". Виставка експонувалась у бельгійському Брюсселі та угорському Будапешті. 

Планується, і вже є низка домовленостей, що до кінця 2024 року наші трофеї побувають у Люксембурзі, Нідерландах, у парламенті Франції у Страсбурзі, у Фінляндії, Швеції, Ірландії, Англії.

Зі свого боку заступник директора — начальник відділу міжнародної співпраці Національного військово-історичного музею України Юрій Біловус наголосив, що представлені на виставці зразки яскраво демонструють різні типи озброєння для завдавання ударів по території України: "Це уламки Shahed-136, ракет Х-101 та "Кинджал". Саме їх найчастіше застосовує ворог під час масованих ракетних ударів по мирних селах і містах, об’єктах критичної інфраструктури, лікарнях, школах і дитячих садочках, щоб тримати у страху та напрузі цивільне населення. Серед експонатів також є касетні суббоєприпаси, протипіхотні міни. Представлена експозиція інформує громадянське суспільство країн Європейського Союзу щодо відкритої агресії Росії проти України, це докази про "непереможність" російської армії та розвінчання цього міфу. Ми хочемо, щоб увесь світ побачив, що там, де ступає нога росіянина, залишається пустка. А український народ, країна бореться за право бути, право існувати, і в цій боротьбі відважні українські солдати тримають перед собою щит, який захищає від російського кривавого чобота Європу і весь цивілізований світ!" - наголосив Біловус.

Він подякував Berlin Story Bunker, кураторам за їхній внесок в організацію в Берліні першої такої виставки, а також Німеччині за матеріально-технічну допомогу, яку вона надає Україні.

"Зокрема, небо над Києвом прикриває IRIS-T, Patriot, на полі бою дуже добре себе зарекомендував Marder. Ми переконані, що спільними зусиллями це зло може бути зупинене. Окрім цього, маю зауважити, що в організації цих виставок ми знайшли розуміння і повну підтримку з боку міністра оборони України, головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу ЗСУ", — зазначив Заруба. 

  • Служба безпеки України та Нацполіція затримали 5 ділків, які продавали трофейну снайперську зброю та вибухівку представникам кримінальних кіл у прифронтових районах Донеччини та Харківщини.
Теги:
Світ
Україна
Росія
зброя
Німеччина
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Дмитро Медведєв
27 червня, 2024 четвер
Привід оголосити війну: Медведєв зробив заяву щодо можливого арешту Шойгу та Герасимова за ордером МКС
USAID
27 червня, 2024 четвер
Тільки одна з 96 установок для забезпечення електроенергії та тепла від USAID була встановлена, - голова Спілки споживачів комунальних послуг
Микола Тищенко, суд
26 червня, 2024 середа
"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.85
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 43.96
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
28 червня
12:25
тіло жінки з-під вагону метро
У Києві жінка загинула, потрапивши під потяг у метро
12:09
OPINION
Анатолій Амелін
Чи запровадять надзвичайний стан в енергетиці
12:02
Фінляндія
Фінляндія оголосила про 24-й пакет військової допомоги для України на 159 млн євро
12:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 червня: скільки коштують долар та євро
11:48
ЗСУ
На фронті відбулося 59 боєзіткнень, на Сіверському напрямку росіяни наростили інтенсивність наступу, - Генштаб
11:30
Ексклюзив
російські окупанти
Росіяни більше бояться повертатися, ніж штурмувати, відмовників у них прив'язують до техніки, що йде в бій, - нацгвардієць Отченаш
11:29
На Донеччині нацгвардійці знищили російський штурмовий літак Су-25 із ПЗРК "Ігла"
11:24
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чи замінять Байдена після провальних дебатів та як довго інтенсивно наступатиме РФ. Акценти світових ЗМІ 28 червня
11:15
Ексклюзив
окупанти
РФ не дуже вдається набирати людей на війну, експерти сумніваються в темпах 30-40 тис. на місяць, - Згурець
10:59
У Києві протестувальники проти знесення мафів заблокували проїзд до Центрального залізничного вокзалу
10:30
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
МАГАТЕ повідомило про руйнування станції зовнішнього радіаційного моніторингу ЗАЕС
10:19
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
"Мусимо не забувати про обов’язки": Сирський привітав українців з Днем Конституції, закликавши вступати у військо
10:03
OPINION
Юрій Фізер
Історичні дебати... Чи переконали Байден і Трамп своїх виборців
10:02
Володимир Зеленський
"Україна - перше слово першої статті": Зеленський привітав українців із Днем Конституції
09:59
російські окупанти
Росіяни вбили літню жінку, обстрілявши село на Херсонщині
09:46
Джо Байден
У демократів заговорили про заміну Байдена іншим кандидатом після дебатів із Трампом, - NYT
09:32
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Ворог не полишає спроб захопити Терни, Ямполівку і підлаштуватися під тактику ЗСУ, - комбат 60-ї ОМБр
09:29
Дональд Трамп
Опитування CNN: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%
08:33
Україна-Угорщина
Угорщина не планує надавати військову допомогу Україні через Європейський фонд миру, - радник Орбана
08:26
україна німеччина
У Німеччині назвали умову, за якої зможуть навчати більше українських військових
08:02
У Словаччині потяг зіткнувся з автобусом: щонайменше 7 загиблих, є поранені
08:02
OPINION
Олексій Петров
Що потрібно новобранцю
07:50
російські танки, окупанти, оркі
За добу армія РФ втратила літак, 1170 окупантів, 60 артсистем і 24 танки
07:23
ковбаса
У 30% українських перероблених продуктів перевищено вміст шкідливих для здоров'я трансжирів, - ВООЗ
07:02
грузія
Рух Грузії в ЄС фактично зупинений через дії влади, - Європейська рада
06:48
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує п'ять ракетоносіїв у Чорному, Азовському та Середземному морях
06:38
Румен Радев
Президент Болгарії Радев відмовився очолити делегацію на зустрічі НАТО, пояснивши це позицією щодо підтримки України
06:26
На фото: Григорій Лепс
Spotify видалив сторінки підсанкційних Лепса, Газманова, Гагаріної та ще кількох російських виконавців
05:55
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
05:47
Дебати Трампа і Байдена
На дебатах у США говорили про війну в Україні: Трамп заявив, що умови Путіна неприйнятні
05:43
Дебати Трампа і Байдена
Дебати Трампа і Байдена. Текстова онлайн-трансляція
03:48
Суми
У Сумах зафіксували опади невизначеного характеру. Деталі
02:37
Марія Захарова
"У Херсоні не можуть зупинити епідемію холери": російські фейки за 27 червня
01:52
Збірна України, Євро-2024
Ліга націй: де і коли відбудеться перший матч України після вильоту з Євро-2024
00:59
Урсула фон дер Ляєн
Лідери ЄС залишили фон дер Ляєн на посту глави Єврокомісії
00:39
Олександр Лукашенко
Лукашенко звільнив чотирьох міністрів та голову своєї адміністрації
00:38
Михайло Мудрик (праворуч), Словаччина - Україна
Мудрик накинувся на журналістів та фанів через інсайд про його травму
2024, четвер
27 червня
23:47
Юрій Голик
НАБУ прийшло з обшуками до бізнесмена Голика, який фігурує у справі про витік інформації, - ЗМІ
23:23
Сергій Ребров
Ребров звернувся до вболівальників та назвав головну причину невдачі на Євро-2024
23:19
Марін Ле Пен
Ле Пен пообіцяла заблокувати відправку французьких військових до України, у разі перемоги на виборах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV