"Код незламності": у Берліні відкрили виставку трофейної російської зброї та техніки

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Офіційне відкриття експозиції відбулось онлайн.

У вступному слові пан Енно Ленце, власник німецького музею Berlin Story Bunker, подякував Міноборони України, головнокомандувачу ЗСУ, Генеральному штабу ЗСУ: "Ви зібрали та дослідили зразки, ми лише показуємо їх. Наша експозиція базується на складній роботі українських військових, які ризикують життям, захищаючи свою Батьківщину, ризикували й тоді, коли збирали ці зразки. Ми (Berlin Story Bunker, - ред.) ті, хто хоче це наочно продемонструвати та розповісти німцям."

Виставка триватиме до кінця серпня.

Т.в.о. заступника начальника Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки полковник Олександр Заруба розповів, що серед майже сотні позицій там представлені зразки ворожого спорядження та амуніції, засоби радіоелектронної боротьби окупантів, частини балістичних ракет, БПЛА, розвідувальних та ударних дронів РФ.

"Ворог нелюдяний, безпринципний і дуже жорстокий — ми, українці, це знаємо. Та весь світ має чути й бачити, як російські військові злочинці в порушення правил ведення війни та норм міжнародного гуманітарного права, морського права, статуту ООН та інших міжнародних зобов’язань, порушуючи права людини на тимчасово окупованих територіях, вчиняють воєнні злочини, намагаючись знищити Україну та її народ", — наголосив він.

Офіцер додав, що це вже третій етап великого турне трофейного озброєння під назвою "Код незламності". Виставка експонувалась у бельгійському Брюсселі та угорському Будапешті.

Планується, і вже є низка домовленостей, що до кінця 2024 року наші трофеї побувають у Люксембурзі, Нідерландах, у парламенті Франції у Страсбурзі, у Фінляндії, Швеції, Ірландії, Англії.

Зі свого боку заступник директора — начальник відділу міжнародної співпраці Національного військово-історичного музею України Юрій Біловус наголосив, що представлені на виставці зразки яскраво демонструють різні типи озброєння для завдавання ударів по території України: "Це уламки Shahed-136, ракет Х-101 та "Кинджал". Саме їх найчастіше застосовує ворог під час масованих ракетних ударів по мирних селах і містах, об’єктах критичної інфраструктури, лікарнях, школах і дитячих садочках, щоб тримати у страху та напрузі цивільне населення. Серед експонатів також є касетні суббоєприпаси, протипіхотні міни. Представлена експозиція інформує громадянське суспільство країн Європейського Союзу щодо відкритої агресії Росії проти України, це докази про "непереможність" російської армії та розвінчання цього міфу. Ми хочемо, щоб увесь світ побачив, що там, де ступає нога росіянина, залишається пустка. А український народ, країна бореться за право бути, право існувати, і в цій боротьбі відважні українські солдати тримають перед собою щит, який захищає від російського кривавого чобота Європу і весь цивілізований світ!" - наголосив Біловус.

Він подякував Berlin Story Bunker, кураторам за їхній внесок в організацію в Берліні першої такої виставки, а також Німеччині за матеріально-технічну допомогу, яку вона надає Україні.

"Зокрема, небо над Києвом прикриває IRIS-T, Patriot, на полі бою дуже добре себе зарекомендував Marder. Ми переконані, що спільними зусиллями це зло може бути зупинене. Окрім цього, маю зауважити, що в організації цих виставок ми знайшли розуміння і повну підтримку з боку міністра оборони України, головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу ЗСУ", — зазначив Заруба.