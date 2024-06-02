Комбат Юрій "Ахіллес" Федоренко: усі жінки з 18 років теж мають бути військовозобов'язаними, воювати треба з 23 років

Про це він заявив в інтерв'ю Армія TV.

"Я вважаю, що всі українці мають бути військовозобов'язаними - чоловіки й жінки з 18 років. Участь у бойових діях мають приймати після 23. До цього часу кожен має мати військово-облікову спеціальність і розуміти як воно працює", - заявив командир.

За його словами, якби на початку повномасштабного вторгнення усі українці були підготовленні, це б змогло призвести до меншої кількості втрат. На думку Юрія Федоренка, українці мають вміти надавати медичну допомогу, зокрема накладати турнікети, а також розуміти роботу зі зброєю.

"І тою кількістю людей, яка в нас була, ми могли б забезпечити набагато більших результатів при меншій кількості втрат", - додав він.