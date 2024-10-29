Контингент "С": Росія формує штурмові підрозділи з ув'язнених, хворих на гепатит

Про це пише Головне управління розвідки.

"Відповідний наказ міністра оборони держави-агресора Росії Бєлоусова №610, датований 10 жовтня 2024 року, виключає гепатит C із переліку хвороб, наявність яких не дозволяє проходити військову службу. Для комплектування підрозділів із хворих на гепатит зеків затверджено спеціальний порядок організації та прийому в російську окупаційну армію. Інфікованих гепатитом у документі маркують як "контингент С", - розповіли у ГУР.

Перед дорогою на фронт хворим зекам у колоніях формально повинні колоти вакцину від гепатиту B, а також провести курс противірусної терапії гепатиту C.

У Росії розраховують залучити до м’ясних штурмів тисячі зеків.

"Наприклад, у тюрмах та ізоляторах на території так званого центрального військового округу ЗС РФ налічується близько 10 тис. "гепатитників" ― добровільне бажання воювати з них виявили близько 15%. Перші чотири штурмові роти та дві роти резерву із хворих зеків росіяни формують у складі 1435-го та 1437-го мотострілецьких полків (27-ї та 15-ї мотострілецьких бригад ЗС РФ відповідно)", - йдеться у повідомленні.

Російські штурмові роти "В-С" планують розміщувати на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей.

"Отже, катастрофічні втрати та страх протестів у великих містах, які може викликати оголошення загальної мобілізації, змушують Москву "вигрібати" для злочинної війни всю хворобливу нечисть із тюрем", - пояснили у розвідці.