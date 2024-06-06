Кожен українець має мати план "Б": ексміністр енергетики Оржель про ситуацію зі світлом взимку
Голова Київського офісу Секретаріату Енергетичного співтовариства, міністр енергетики та захисту довкілля України (2019-2020 рр.) Олексій Оржель припустив, що ситуація з електроенергією взимку може бути різною
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація взимку може бути різною. У великих містах, де є централізовані системи, і, якщо вони будуть обмежені або відключені від електропостачання - це означає відсутність водопостачання, теплопостачання та евакуація. Така ситуація потенційно може статися, але енергетики будуть робити все можливе. Якщо росіяни будуть бити по об'єктах передачі електричної енергії та транспортування - це означає, що система може працювати в декількох острівних режимах. І тоді може статися так, що імпорт, який йде з Європи не зможе дійти до лівобережної України. Тобто там буде набагато більший дефіцит, ніж ближче до кордонів із Європою", - пояснив Оржель.
Ексміністр енергетики та захисту довкілля України також наголосив, що кожен українець має мати план "Б".
"Варіантів і негативних сценаріїв безліч. На сьогодні критичним є захист енергетики. Кожен українець має мати план "Б" на випадок такої ситуації. Якщо є можливість пожити в приватному будинку з дровами, печами, котлом і генератором, то важливо, щоб це було", - додав Оржель.
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