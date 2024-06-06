Кожен українець має мати план "Б": ексміністр енергетики Оржель про ситуацію зі світлом взимку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація взимку може бути різною. У великих містах, де є централізовані системи, і, якщо вони будуть обмежені або відключені від електропостачання - це означає відсутність водопостачання, теплопостачання та евакуація. Така ситуація потенційно може статися, але енергетики будуть робити все можливе. Якщо росіяни будуть бити по об'єктах передачі електричної енергії та транспортування - це означає, що система може працювати в декількох острівних режимах. І тоді може статися так, що імпорт, який йде з Європи не зможе дійти до лівобережної України. Тобто там буде набагато більший дефіцит, ніж ближче до кордонів із Європою", - пояснив Оржель.

Ексміністр енергетики та захисту довкілля України також наголосив, що кожен українець має мати план "Б".

"Варіантів і негативних сценаріїв безліч. На сьогодні критичним є захист енергетики. Кожен українець має мати план "Б" на випадок такої ситуації. Якщо є можливість пожити в приватному будинку з дровами, печами, котлом і генератором, то важливо, щоб це було", - додав Оржель.