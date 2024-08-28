"Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні": фейки і маніпуляції росЗМІ за 28 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російські медіа запустили 28 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 28 серпня російські пропаганди поширили дезінформацію і маніпуляцію.
Дезінформація: Речник Путіна Пєсков заявив: "Провина української сторони в нагнітанні ядерної небезпеки на курській АЕС є більш ніж очевидно".
Спростування: Ці звинувачення не мають під собою жодного підґрунтя, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного режиму ядерної безпеки. Насправді саме РФ вивчає можливості організації ядерної провокації на Запорізькій та Курській АЕС з подальшими звинуваченнями на адресу України.
Маніпуляція: "Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні й залучені до нього", - заявив Пєсков.
Спростування: Захід допомагає Україні протистояти російській агресії, через що Кремль лютує. Крім того, такі заяви спрямовані на створення ілюзії, буцімто РФ веде війну проти всього західного світу.
- Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні.
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