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"Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні": фейки і маніпуляції росЗМІ за 28 серпня

Влад Дідусь
28 серпня, 2024 середа
22:55
Війна з Росією Володимир Путін і Дмитро Пєсков

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків та маніпуляцій, які російські медіа запустили 28 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 28 серпня російські пропаганди поширили дезінформацію і маніпуляцію. 

Дезінформація: Речник Путіна Пєсков заявив: "Провина української сторони в нагнітанні ядерної небезпеки на курській АЕС є більш ніж очевидно". 

Спростування: Ці звинувачення не мають під собою жодного підґрунтя, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного режиму ядерної безпеки. Насправді саме РФ вивчає можливості організації ядерної провокації на Запорізькій та Курській АЕС з подальшими звинуваченнями на адресу України.

Маніпуляція: "Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні й залучені до нього", - заявив Пєсков.

Спростування: Захід допомагає Україні протистояти російській агресії, через що Кремль лютує. Крім того, такі заяви спрямовані на створення ілюзії, буцімто РФ веде війну проти всього західного світу.

  • Раніше світові ЗМІ ширили фейк, що Білорусь може приєднатися до РФ, щоб покласти край маріонетковій війні США в Україні. 
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Путін
Дмитро Пєсков
фейк
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
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