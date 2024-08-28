"Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні": фейки і маніпуляції росЗМІ за 28 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 28 серпня російські пропаганди поширили дезінформацію і маніпуляцію.

Дезінформація: Речник Путіна Пєсков заявив: "Провина української сторони в нагнітанні ядерної небезпеки на курській АЕС є більш ніж очевидно".

Спростування: Ці звинувачення не мають під собою жодного підґрунтя, оскільки Україна суворо дотримується міжнародного режиму ядерної безпеки. Насправді саме РФ вивчає можливості організації ядерної провокації на Запорізькій та Курській АЕС з подальшими звинуваченнями на адресу України.

Маніпуляція: "Країни колективного Заходу вже по вуха залізли в конфлікт в Україні й залучені до нього", - заявив Пєсков.

Спростування: Захід допомагає Україні протистояти російській агресії, через що Кремль лютує. Крім того, такі заяви спрямовані на створення ілюзії, буцімто РФ веде війну проти всього західного світу.