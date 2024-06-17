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"Країни, які мають гарні стосунки з РФ, запропонували свої канали комунікації": Лубінець підсумував Саміт миру

17 червня, 2024 понедiлок
05:28
Війна з Росією Дмитро Лубінець

Під час Саміту миру у Швейцарії, де обговорювали повернення викрадених російськими окупантами українців, Україна отримала пропозиції допомоги з боку тих держав, які вважаються лояльними до Кремля

Зміст

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За його словами, результати обговорення завдяки закритому режиму засідання дають можливість говорити про розробку нових підходів до визволення викрадених росіянами українців.

Лубінець додав, що такий режим дозволив багатьом представникам країн висловити справжню думку з приводу дій РФ.

"До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій", – сказав Лубінець.

  • У неділю, 16 червня, учасники Саміту миру зібралися на друге пленарне засідання. Еспресо стежило за подіями в режимі текстового онлайну.
  • За результатами Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Швейцарія
злочини проти людства
Світ про Україну
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