"Країни, які мають гарні стосунки з РФ, запропонували свої канали комунікації": Лубінець підсумував Саміт миру

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

За його словами, результати обговорення завдяки закритому режиму засідання дають можливість говорити про розробку нових підходів до визволення викрадених росіянами українців.

Лубінець додав, що такий режим дозволив багатьом представникам країн висловити справжню думку з приводу дій РФ.

"До речі, неочікувано, що деякі країни, які традиційно мають гарні стосунки з РФ, вперше заявили, що вони готові запропонувати свої канали комунікації з російською стороною. Я не можу поки назвати ці країни, але скажу відверто, що ми не очікували саме від таких країн, таких позицій", – сказав Лубінець.