Кремль не впевнений, що війна закінчиться за 2 роки: в ISW розповіли, як це впливає на підготовку виборів у Думу

Про це пише Інститут вивчення війни.

Так, російське опозиційне видання "Медуза" повідомило, що перший заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко не почав планувати "контури" думських виборів 2026 року, хоча Кремль зазвичай робить це за два роки до виборів.

Джерело, близьке до адміністрації президента, повідомило, що формування політики виборів залежить від того, чи продовжиться війна в Україні у 2026 році.

Водночас джерело в керівництві "Єдиної Росії" заявило, що поки неясно, чи повинні в кампанії "Єдиної Росії 2026" бути військові кадри або людина, яка "символізує повернення до мирного життя".

"Джерело заявило, що якщо війна закінчиться, то Кремлю знадобляться "помірковані сили". Зокрема, "Справедлива Росія" провела з’їзд 26 жовтня і оголосила, що її новим політичним курсом буде "патріотичний соціалізм", який партія назвала необхідним під час війни Росії в Україні та "твердо базується на великих досягненнях російської цивілізації та найважливіших умов подальшого розвитку", - йдеться у повідомленні.