Кулеба закликав направити все виробництво снарядів у Європі на потреби українського фронту

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Кулеба закликав європейських колег докласти всіх можливих зусиль для невідкладного збільшення постачання артилерійських снарядів до України, зокрема скасувати експортні контракти та направити все наявне європейське виробництво на потреби українського фронту та європейської оборони.

"Кожен артилерійський снаряд, який зараз виробляється в Європі, має слугувати обороні Європи. Ми маємо взяти це за правило", - наголосив він.

Зазначається, що голова МЗС України розповів колегам про варварську російську тактику "м’ясних штурмів" та закликав їх до негайних рішень для якнайшвидшого надання українським солдатам необхідної кількості артилерійських снарядів. Він наголосив, що достатня кількість артилерії зберігає життя піхотинців.

Кулеба також попросив європейські уряди укладати більше довгострокових контрактів для встановлення нових виробничих ліній, спільно шукати за межами Європи снаряди, які можна придбати та відправити до України, а також скасувати контракти на постачання європейських снарядів до третіх країн та перенаправити їх на потреби ЗСУ та європейської оборони.

"Російська загроза для Європи нікуди не дінеться. На жаль, ми маємо нове реваншистське зло, яке загрожує всій Європі. Ви всі відчуваєте, що атмосфера змінилася. П’ять поколінь європейців виросли під мирним небом у попередні вісім десятиліть, і це найбільше історичне досягнення Європи та ЄС. На жаль, нині в європейському небі - дим війни на сході, і запах війни вже у європейському повітрі. Але за умови вчасної та достатньої підтримки, Україна здатна перемогти російську агресію та уникнути найгіршого сценарію для Європи", - підкреслив Кулеба.

Він зазначив, що нині всі сконцентровані на тому, щоб зупинити Росію та запобігти більшій війні в Європі, але єдиний шлях, яким можна запобігти цій катастрофі, на його думку, це дати українській армії можливість завдати поразки російським окупантам на своїй землі.

Міністр також закликав якнайшвидше здійснити необхідні кроки для практичного початку переговорів про вступ України до ЄС, створення окремого механізму військової допомоги в рамках Європейського фонду миру, конфіскації заморожених російських активів та збільшення санкційного тиску на РФ.