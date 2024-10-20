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Курська операція стимулює РФ здійснювати обміни полоненими, - ISW

Світлана Кравченко
20 жовтня, 2024 неділя
09:11
Війна з Росією

Операція Сил оборони України та взяття під контроль частини Курської області спонукало Росію до частіших обмінів військовополоненими

Зміст

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що нещодавній обмін полоненими у форматі "один на один" став четвертим з початку операції ЗСУ в Курській області, що розпочалася 6 серпня 2024 року.

Експерти ISW наголосили, що частота обмінів військовополоненими між Україною та Росією значно зросла після того, як частина Курщини потрапила під контроль українських сил.

Так, під час попередніх трьох обмінів, сторони обміняли загалом по 267 військовополонених. У період з 1 січня по 6 серпня 2024 року, Росія та Україна провели лише три обміни полоненими.

"ISW продовжує вважати, що українське вторгнення в Курську область, ймовірно, все більше спонукає Росію до участі в обмінах полоненими", – підкреслили аналітики Інституту.

  • Нагадаємо, 18 жовтня відбувся обмін полоненими з Росією, внаслідок якого додому повернулися 95 українських військовослужбовців. Крім того, з російського полону додому повернувся правозахисник, військовослужбовець і співзасновник Центру прав людини ZMINA Максим Буткевич.
Теги:
російська армія
полонені
окупанти
обмін полоненими
Курськ
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