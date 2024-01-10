Лінія фронту активна: Залужний розповів про продуктивну роботу з командирами бригад на Куп'янському напрямку

Про це Валерій Залужний написав у своєму телеграм-каналі.

"Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на всіх напрямках. Попри тиск, наші воїни відбивають ворожі атаки та завдають значних втрат противнику у живій силі та техніці", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

За словами Залужного, вони провели продуктивну роботу із командирами бригад, які виконують завдання на Куп’янському напрямку.

"Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів. Наші хлопці та дівчата стійко тримають оборону у надскладних умовах. Дякую кожній бригаді, усім, хто в бою за Україну", - йдеться в повідомленні.

Відео: