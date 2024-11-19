Лісовий: за 1000 днів повномасштабного вторгнення РФ вбила щонайменше 89 педагогів і викладачів

Про це повідомив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, у результаті повномасштабного російського вторгнення загинули 89 педагогів та викладачів. Крім того, 228 тисяч дітей були змушені покинути домівки, 16 університетів покинули рідні стіни та близько 1000 шкіл опинилися по інший бік лінії фронту. Разом із тим кількість невиданих дипломів про вищу освіту перевищила 500.

Лісовий наголосив, що попри втрати, руйнування та небезпеку, освіта вистояла, відновлюється і "дає надію і впевненість у майбутньому".

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"Діти повертаються в школи, школи відновлюються і родини повертаються в громади. Школи наповнюються підручниками і обладнанням, купуються автобуси та будуються укриття. Продовжуються реформи НУШ та старшої школи, запускаються нові, давно назрілі зміни у вищій освіті та науці. 1000 днів ми перемагаємо свій страх, сумнів, утому і зневіру. Перемагаємо за право мати майбутнє. Безпечне, гідне, освічене майбутнє, яке ми неодмінно здобудемо", - наголосив міністр.