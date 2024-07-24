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Інфографіка

Літак, 1140 військових і 14 танків: втрати РФ за добу війни в Україні

24 липня, 2024 середа
07:41
Війна з Росією смерть рашистським окупантам

Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1140 військових. Українські сили також ліквідували ворожий літак

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 24.07.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 570 120 (+1140) осіб;
  • танків ‒ 8302 (+14) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 16 013 (+13) од.;
  • артилерійських систем - 15 759 (+65) од.;
  • РСЗВ - 1125 (+0) од.;
  • засоби ППО ‒ 902 (+1) од.;
  • літаків - 363 (+1) од.;
  • гелікоптерів - 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 544 (+33).;
  • крилаті ракети ‒ 2402 (+1).;
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
  • підводні човни - 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 21 279 (+77) од.;
  • спеціальна техніка ‒ 2650 (+10).

Від початку доби 23 липня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Тривали атаки росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша.

Теги:
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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