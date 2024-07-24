Літак, 1140 військових і 14 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1140 військових. Українські сили також ліквідували ворожий літак
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 570 120 (+1140) осіб;
- танків ‒ 8302 (+14) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 16 013 (+13) од.;
- артилерійських систем - 15 759 (+65) од.;
- РСЗВ - 1125 (+0) од.;
- засоби ППО ‒ 902 (+1) од.;
- літаків - 363 (+1) од.;
- гелікоптерів - 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 12 544 (+33).;
- крилаті ракети ‒ 2402 (+1).;
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 21 279 (+77) од.;
- спеціальна техніка ‒ 2650 (+10).
Від початку доби 23 липня на фронті відбулося 99 бойових зіткнень. Тривали атаки росіян у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Новоолександрівка, Прогрес і Новоселівка Перша.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.75
- EUR Купівля 44.82Продаж 45.62
- Актуальне
- Важливе