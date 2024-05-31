Литва готова відправити в Україну військових інструкторів, - прем'єрка Шимоніте

Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg.

"За потреби Литва, можливо, навчала б їх (український військових, - ред.) також в Україні в партнерстві з країнами, які захочуть це зробити", - сказала Шимоніте.

Нагадаємо, що французьке видання Le Monde поінформувало, що президент Франції Емманюель Макрон хоче створити коаліцію держав, які були б готові відправити військових інструкторів для навчання солдатів в Україну. Проте ще немає остаточного рішення.