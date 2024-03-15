Лондон передаватиме Україні автомобілі, які не відповідають стандартам викидів

Про це повідомляє Financial Times, передає РБК-Україна.

Зазначається, що у рамках ініціативи Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) та посольства України, учасники програми утилізації Ulez можуть пожертвувати свій автомобіль в обмін на ту саму суму, яку вони отримали б в іншому випадку.

Схема відкрита для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій.

Використовувати автомобілі будуть для перевезення вразливих груп населення, медичного персоналу та допомоги.

Лондонська служба швидкої допомоги також передає Україні 50 списаних машин швидкої допомоги. Хоча її автомобілі не підлягають оплаті за проїзд в Ulez, вони перебувають у процесі виведення з експлуатації машин як ті, що не відповідають вимогам.