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Лондон передаватиме Україні автомобілі, які не відповідають стандартам викидів

15 березня, 2024 п'ятниця
09:38
Війна з Росією сучасний Лондон

З 15 березня у Лондоні почали збирати автомобілі, які не відповідають стандартам столичної зони низьких викидів (Ulez) для передачі в Україну на гуманітарні та медичні потреби

Про це повідомляє Financial Times, передає РБК-Україна.

Зазначається, що у рамках ініціативи Transport for London, British-Ukrainian Aid (Bua) та посольства України, учасники програми утилізації Ulez можуть пожертвувати свій автомобіль в обмін на ту саму суму, яку вони отримали б в іншому випадку.

Схема відкрита для всіх жителів Лондона, малих підприємств і благодійних організацій.

Використовувати автомобілі будуть для перевезення вразливих груп населення, медичного персоналу та допомоги.

Лондонська служба швидкої допомоги також передає Україні 50 списаних машин швидкої допомоги. Хоча її автомобілі не підлягають оплаті за проїзд в Ulez, вони перебувають у процесі виведення з експлуатації машин як ті, що не відповідають вимогам.

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Теги:
Україна
транспорт
Лондон
допомога Україні
Велика Британiя
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