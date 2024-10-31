Луганська ОВА оцінила екологічні збитки області від агресії РФ у майже 600 млрд грн

Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Державна екологічна інспекція у Луганській області продовжує документувати наслідки збройної агресії Росії для природи Луганщини та обчислювати завдані збитки. Так, станом на сьогодні, загальна сума екологічних збитків склала 598 093 697 211 грн", - написав він.

Так, збитки від засмічення земель становлять понад 314 млрд грн, лісові пожежі – майже 280 млрд грн, горіння газу – 324,7 млн, інші пожежі – 42,9 млн грн.

Окрім того, збитки від засмічення водних ресурсів становлять станом на зараз 4,2 млрд грн.