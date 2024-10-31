Луганська ОВА оцінила екологічні збитки області від агресії РФ у майже 600 млрд грн
Державна екологічна інспекція у Луганській області підрахувала, що російська збройна агресія завдала природі області збитків на майже 600 млрд грн
Про це заявив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
"Державна екологічна інспекція у Луганській області продовжує документувати наслідки збройної агресії Росії для природи Луганщини та обчислювати завдані збитки. Так, станом на сьогодні, загальна сума екологічних збитків склала 598 093 697 211 грн", - написав він.
Так, збитки від засмічення земель становлять понад 314 млрд грн, лісові пожежі – майже 280 млрд грн, горіння газу – 324,7 млн, інші пожежі – 42,9 млн грн.
Окрім того, збитки від засмічення водних ресурсів становлять станом на зараз 4,2 млрд грн.
- За даними Міндовкілля, опублікованими цього місяця, Росія завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн.
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