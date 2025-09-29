Люди чекають ударів по Червоній площі, але для нас головне не піти шляхом Ізраїлю, - інвестбанкір Фурса

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса в етері Еспресо.

"Я думаю, що це скоріше піар для нас, для підтримки українського морального духу, ніж реальний вплив на будь-що в Росії. Люди-то чекають, щоб летіло по Красній площі, але Красна площа далеко, а Бєлгород під боком. І тому ми можемо відключити світло Бєлгороду і не можемо відключити світло на Червоній площі. Плюс треба зазначити, в України зараз є моральна перевага, яка допомагає нам отримувати допомогу. Якщо полетить по Червоній площі, до Червоної площі долетить мало, а кілька великих будинків у Росії завалиться. І ми тут, нам головне - не піти шляхом Ізраїля", - сказав він.

Сергій Фурса зауважив, що завдаючи ударів по Росії, для України головне - не піти шляхом Ізраїлю.

Він наголосив, що після нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року країна мала моральну перевагу в очах світу. Але тепер, після подій у Газі, вже мова йде про санкції проти Ізраїлю.

"Ізраїль після 7 жовтня 23-го року мав моральну перевагу, бо став жертвою брутального і дуже жорстокого теракту. За останні кілька років Ізраїль повністю змінив цю картинку. І зараз саме Ізраїль - країна, яка чинить геноцид. Принаймні для більшості європейців. І вже мова йде і про санкції на Ізраїль і так далі, і так далі. Зрозуміло, що Україна не буде прям до такого ступеня маргіналізуватися. Але просто треба розуміти, що нам треба бити по військовим цілям. Нам треба фокусуватися на фронті. У нас обмежений ресурс. І тому відключили світло чи не відключили світло в Бєлгороді - мені глибоко по-барабану. Головне, щоб достатньо було засобів ураження, людей і так далі на фронті, на лінії фронту. Отам ми маємо фокусуватися", - вважає інвестиційний банкір.