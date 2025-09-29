Люди не свідомі того, наскільки важлива пропаганда, - польський журналіст Кашувара

Таку думку висловив військовий кореспондент, волонтер, засновник порталу Postpravda.Info Пьорт Кашувара у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Я, на жаль, і далі думаю що люди не свідомі до того, яка важлива пропаганда. Що 50% війни - це війна інформаційна, а 50% - це війна армій, танків, літаків, бомб і всього такого. Як немає дозволу суспільства на те, щоби заводити танки в іншу країну, то жоден уряд того не зробить. Джессіка Аро, фінська репортерка, яка писала про Йохана Бакмана, про Януса Путконена, про всіх цих пропагандистів на Донбасі. Вона написала книжку "Тролі Путіна" і робила розслідування про те, коли ж російська пропаганда почала діяти, - зазначив він.

Пьотр Кашувара зауважив, що вкрай необхідно, аби уряди підтримували антипропагандистські проєкти.

"І знайшла в Німеччині документи 1950 року, коли КГБ вирішило, що аби провести колись війну із заходом, треба в першу чергу змінити оцінки і думки самого російського суспільства. Це було саме перше, що вони вирішили, і це робили дуже довгий час, я навіть не знаю зараз, як протидіяти цьому. Ну, точно потрібна підтримка уряду, офіційних політиків, системи, таких проєктів, як Postpravda. Є дуже багато таких проєктів", - наголосив медійник.

Читайте також: "Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара