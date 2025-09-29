Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Люди не свідомі того, наскільки важлива пропаганда, - польський журналіст Кашувара
Ексклюзив

Люди не свідомі того, наскільки важлива пропаганда, - польський журналіст Кашувара

Марина Клюєва
29 вересня, 2025 понедiлок
09:30
Війна з Росією Пьотр Кашувара

50% війни - це війна інформаційна, ще 50% - це війна армій та зброї

Зміст

Таку думку висловив військовий кореспондент, волонтер, засновник порталу Postpravda.Info Пьорт Кашувара у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Я, на жаль, і далі думаю що люди не свідомі до того, яка важлива пропаганда. Що 50% війни - це війна інформаційна, а 50% - це війна армій, танків, літаків, бомб і всього такого. Як немає дозволу суспільства на те, щоби заводити танки в іншу країну, то жоден уряд того не зробить. Джессіка Аро, фінська репортерка, яка писала про Йохана Бакмана, про Януса Путконена, про всіх цих пропагандистів на Донбасі. Вона написала книжку "Тролі Путіна" і робила розслідування про те, коли ж російська пропаганда почала діяти, - зазначив він.

Пьотр Кашувара зауважив, що вкрай необхідно, аби уряди підтримували антипропагандистські проєкти.

"І знайшла в Німеччині документи 1950 року, коли КГБ вирішило, що аби провести колись війну із заходом, треба в першу чергу змінити оцінки і думки самого російського суспільства. Це було саме перше, що вони вирішили, і це робили дуже довгий час, я навіть не знаю зараз, як протидіяти цьому. Ну, точно потрібна підтримка уряду, офіційних політиків, системи, таких проєктів, як Postpravda. Є дуже багато таких проєктів", - наголосив медійник.

Читайте також: "Раніше я вірив, що на Донбасі воюють росіян з росіянами", - засновник антипропагандистського польського медіа Пьотр Кашувара

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Німеччина
пропаганда
Люди змін з Лесею Вакулюк
Читайте також:
Олександра Поліщук (Київ)
Автор Адріана Муллаянова
28 вересня, 2025 неділя
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Дональд Трамп
Автор Адріана Муллаянова
27 вересня, 2025 субота
Трамп скеровує війська до Портленда: яка причина
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 29 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:00
OPINION
Молдова – гарна школа для всіх країн Європи
09:53
Оновлено
Молдова, вибори
На парламентських виборах у Молдові проєвропейська партія PAS (50%) перемогла проросійський блок комуністів та соціалістів (24%)
09:50
Ексклюзив
Найбільше атак з повітря, БПЛА залітають на 10-20 км, - у 28-ій ОМБр розповіли про ситуацію на Торецькому напрямку
09:43
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Після короткої підготовки у таборах - на фронт: Андрющенко розповів, як РФ перекидає на Донеччину нових мобілізованих
09:23
Ексклюзив
Атако дронів на Кремль
Люди чекають ударів по Червоній площі, але для нас головне не піти шляхом Ізраїлю, - інвестбанкір Фурса
08:50
Оновлено
Микола Шапаренко (праворуч), "Карпати" - "Динамо"
"Шахтар" розтрощив "Рух", "Колос" програв "Металісту 1925", двобій "ЛНЗ Черкаси" з "Кривбасом" завершився нічиєю: результати та розклад матчів 7-го туру УПЛ
08:20
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 136 боїв: найважче на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Угорщину слід вигнати з ЄС та НАТО
08:00
Ексклюзив
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
"Росіяни знову хочуть відвернути увагу від України": польський журналіст Кашувара про провокації РФ у Європі
07:52
ЗСУ, зброя
За добу війни РФ втратила 7 танків, засіб ППО та 1080 військових
07:37
Дональд Трамп
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, - Келлог
07:33
Огляд
Військова Європа
Російські винищувачі та "невідомі" дрони в ЄС: чи готова Європа до протистояння у гібридній війні
06:17
Трамп заявив, що отримав дуже хорошу реакцію на свою пропозицію щодо перемир'я в Газі
05:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ запустила БПЛА по території України: куди рухались дрони
01:05
Під час атаки 28 вересня РФ знищила цех та склад коньячного та винного бренду Аznauri на Одещині
00:50
Беньямін Нетаньягу та Дональд Трамп
Нетаньягу хоче обговорити із Трампом новий план США щодо припинення війни у Газі
00:50
евакуація воїна
Медики "Люті" провели першу в Україні надшвидку евакуацію пораненого воїна
2025, неділя
28 вересня
23:51
свобода слова преса
Низка міжнародних ЗМІ взяла участь у престурі від міноборони РФ на окуповані території. МЗС України відреагувало
23:08
Палаюча церква у Гранд-Бланці (Мічіган, США)
Чоловік влаштував стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, після – там сталася пожежа. Загинула людина, є поранені
22:01
Свічка пам'яті
Зупинилося серце: у Києві під час атаки РФ 28 вересня в укритті померла жінка
21:45
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
"Виявилося, що чорт страшний, навіть страшніший, ніж його малюють": польський журналіст Кашувара про росіян
21:39
гроші, бюджет
Працівники найбільшого в Україні дитбудинку "Сонечко" отримували зарплати й премії попри відсутність вихованців. Йдеться про сотні мільйонів гривень, - "Наші гроші"
21:06
Ексклюзив
Президентка Молдови Мая Санду
Можна було б говорити про близькість Росії до реваншу в Молдові, якби Санду не вивчила уроки, - експерт-міжнародник Герасимчук
21:01
Молдова референдум
Поліція Молдови: ми готуємося до провокацій вночі та вдень 29 вересня
20:53
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Путін не може себе стримати, він зайде отим російським чоботом", - Чалий щодо провокацій РФ у країнах Європи
20:33
Володимир Зеленський
Зеленський: росіяни використовують танкери тіньового флоту для запуску та управління дронами в Європі
20:05
OPINION
Смерть Кеосаяна: чому можна і варто розлюднюватися
19:58
віце-президент США Джей Ді Венс
Рішення щодо можливого надання Україні далекобійних ракет "Томагавк" прийматиме особисто Трамп й воно відповідатиме інтересам США: заява Венса
19:46
Оновлено
Прильоти у Білгороді (вечір неділі, 28.09.2025)
Після прильотів у Білгороді та області зникли світло та вода: зафіксовано ракетні удари по ТЕС та підстанціях
19:26
Ексклюзив
Арсеній Яценюк
"Це мало і розвідувальну функцію": Яценюк про російські провокації у Європі
19:11
віце-президент США Джей Ді Венс
Венс: Росія має прокинутися й визнати реальність на фронті, її армія гине ні за що
18:50
Ексклюзив
"Я їх називаю пожежною командою": речник УДА Братчук про створення Штурмових військ
18:45
Інтерв’ю
Тімоті Ґартон Еш
Журналіст та історик Еш: Ми маємо розглядати перемогу України як процес, що триватиме 5-10 років
18:44
Посольство Республіки Польща в Україні
Посольство Польщі у Києві постраждало внаслідок російського обстрілу
18:33
Олександра Поліщук (Київ)
Через удар по Києву загинула дівчинка 12 років
18:16
Український Крим під російською окупацією
Росія задіяла вже 14-ий майданчик для запуску "шахедів" та "гербер", встановили OSINT-ери: під загрозою передусім Миколаїв та Одеса
18:00
OPINION
Справа Саркозі та "лівійські мільйони"
17:54
Ексклюзив
Дмитро Хилюк
У порівнянні з тим, де був я, це курорт, - журналіст Хилюк про умови для полонених росіян
17:49
Данія
Повітряний простір Данії закриють для всіх цивільних дронів
Більше новин
