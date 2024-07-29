"Схильні до всяких негативних думок": головред "Суспільне.Донбас" Крамченков про настрої людей у Костянтинівці
Головний редактор "Суспільне.Донбас" Андрій Крамченков розповів, що у прифронтовому місті Костянтинівка Донецької області жителі схильні звинувачувати в обстрілах журналістів та військових
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ситуація дуже різна. Ми були нещодавно в Костянтинівці, яка безпосередньо знаходиться за Часовим Яром, і там теж постійні обстріли авіабомбами й чим завгодно. Ми знімали, наприклад, влучання авіабомби між двома п'ятиповерхівками. Люди там дуже злі, і вони не говорять про евакуацію, вони, скажімо, схильні звинувачувати журналістів в обстрілах, присутність українських військових їх теж, скажімо так, дратує. Але не розуміють, що якби не було українських військових в цих містах, були б не обстріли, а одразу розстріли. Тому ситуація дуже різна, наприклад, ставлення людей в Покровському, дуже залежить від населеного пункту; от у Костянтинівці - це прям такий наратив дуже поширений", - пояснив головред "Суспільне.Донбас".
Крамченков припускає, що така думка сформувалася в жителів самостійно або за допомогою російської пропаганди.
"Це люди просто собі цей наратив видумали й обговорюють у пабліках. Чи можливо, що це вкидається російський епізод? Цілком можливо, але мені здається, що і своєї дурі в головах вистачає, окрім російського інформаційного впливу. Розумієте, у прифронтових цих містах без всякого впливу на фоні стресу, що в тебе війна, проблеми з роботою, здорожчання продуктів, всього іншого, вони й так схильні до всяких негативних думок. Якщо туди ще вкидається якась російська ІПСО, то це досить родюче середовище для її розповсюдження", - підсумував медійник.
- Співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що понад третину основних зусиль росіяни сконцентрували на Покровському напрямку. Ворогу критично важливо не допустити використання траси Покровськ - Костянтинівка Силами оборони України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе