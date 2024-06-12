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Люди відмовляються виїжджати з-під постійних обстрілів: очільник Луганської ОВА про ситуацію в регіоні

12 червня, 2024 середа
09:04
Війна з Росією евакуація з Харківщини

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що на території Луганщини, яка перебуває під потужними обстрілами, залишається ще 50 громадян

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Луганщині має загострений напрямок. Тому що за сьогодні наші хлопці відбили близько 15 атак. Відбулися 94 обстріли тільки по населених пунктах, де недалеко є позиції наших хлопців. Тобто обстріли області тривають майже постійно. Сьогодні по Серебрянському лісництву летіли КАБи. У Білогорівці був прямий бій. Зі Стельмахівки мінометний обстріл майже не припинявся всю ніч. Але хлопці тримають лінію фронту й завдають ворогу ураження", - зауважив Лисогор.

За словами голови Луганської обласної військової адміністрації, на території Луганщини, яка перебуває під потужними обстрілами, наразі залишається ще 50 громадян.

"Люди поки що відмовляються виїжджати, і це створює проблему щодо їхнього забезпечення. Тому що щільно обстрілюються логістичні шляхи. Проводимо роз'яснювальну роботу щодо евакуації з цих населених пунктів", - наголосив Лисогор.

  • 7 травня у тимчасово окупованому Луганську прогриміли вибухи. Нафтобаза, яка зайнялася після вибухів, горіла всю ніч.
  • Від початку 2024 року на території тимчасово окупованої Луганської області численні пожежі призвели до знищення майже 7 тисяч гектарів лісових масивів.
Теги:
Новини
російська армія
Луганщина
ЗСУ
окуповані території
Військові новини
втрати окупантів
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