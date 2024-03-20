Люксембург приєднався до артилерійської коаліції на підтримку України

Про це пише Міністерство.

"Люксембург. Приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина", - йдеться у повідомленні.

Водночас країна закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами, а також продовжить підтримувати України, доставляючи вкрай необхідне обладнання.