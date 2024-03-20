Люксембург приєднався до артилерійської коаліції на підтримку України
Міністерство оборони України повідомило, що Люксембург вирішив приєднатися до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція і Німеччина
Про це пише Міністерство.
"Люксембург. Приєднується до артилерійської коаліції, яку очолюють Франція та Німеччина", - йдеться у повідомленні.
Водночас країна закуповуватиме дрони для України у співпраці з Бельгією та Нідерландами, а також продовжить підтримувати України, доставляючи вкрай необхідне обладнання.
- 18 січня Німеччина, Франція, США та ще понад 20 країн створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії.
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