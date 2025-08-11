"Має ознаки торгівлі людьми": Лубінець звернувся до правоохоронців щодо створення росіянами "каталогу" українських дітей

Про це він повідомив у Telegram.

Лубінець нагадав, що росіяни незаконно всиновлювали дітей із ТОТ України ще з 2014 року. Такі дії, а також створення "каталогу" українських дітей він назвав геноцидом.

"Росія продовжує свою геноцидну політику проти українського народу і використовує для цього найцинічніші методи. Це, зокрема, незаконне усиновлення дітей з тимчасово окупованих територій України, яке відбувалося ще з 2014 року і може продовжуватися дотепер. Також нещодавно було виявлено онлайн-ресурс окупантів, на якому можна "обрати" собі українську дитину з ТОТ за описом. Наче це не люди, а товар", - написав омбудсман.

Він скерував листи до правоохоронних органів задля належного реагування, вказавши на порушення прав дітей та ознаки торгівлі людьми.

Лубінець підкреслив, що Україна робить усе можливе, щоб повернути всіх дітей.

"Це питання їхнього життя та безпеки", - наголосив він і додав, що Україна розраховує на рішучу підтримку міжнародної спільноти заради порятунку дітей.