"Має стратегічне значення для російської ППО": партизани розвідали територію радіозаводу в Нижньогородській області РФ

Про це повідомили "Атеш" в телеграмі.

"Наш агент розвідав підприємство, яке входить до складу концерну КПО (космічно-повітряної оборони) "Алмаз-Антей", та займається розробкою і модернізацією радіолокаційних станцій, систем розпізнавання антенних пристроїв. Цей завод в Балахні Нижньогородської області має стратегічне значення для повітряної оборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на території цього об'єкта зафіксовано велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС і обладнання для ідентифікації "свій-чужий".

В "Атеш" додали, що завод розташований за 810 км від кордону з Україною, через що він опиняється в радіусі ураження ударними безпілотниками.