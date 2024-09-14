"Має стратегічне значення для російської ППО": партизани розвідали територію радіозаводу в Нижньогородській області РФ
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку території радіозаводу в Балахні Нижньогородської області Росії, який має стратегічне значення для повітряної оборони окупантів
Про це повідомили "Атеш" в телеграмі.
"Наш агент розвідав підприємство, яке входить до складу концерну КПО (космічно-повітряної оборони) "Алмаз-Антей", та займається розробкою і модернізацією радіолокаційних станцій, систем розпізнавання антенних пристроїв. Цей завод в Балахні Нижньогородської області має стратегічне значення для повітряної оборони РФ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на території цього об'єкта зафіксовано велику кількість радіолокаційних комплексів, мобільних РЛС і обладнання для ідентифікації "свій-чужий".
В "Атеш" додали, що завод розташований за 810 км від кордону з Україною, через що він опиняється в радіусі ураження ударними безпілотниками.
- Також нещодавно агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку стратегічного підприємства оборонно-промислового комплексу Росії в Санкт-Петербурзі.
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