"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підкреслив, що агресивна поведінка Росії є загрозою для європейської безпеки в цілому
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Очевидно, що будь-яке припинення вогню чи мирна угода вимагають надійних та перевірених гарантій безпеки, здатних стримати подальшу російську агресію. Те, що ми спостерігали нещодавно, лише кілька днів тому - порушення повітряного простору Польщі, - лише підкреслює, що агресивна поведінка Росії є загрозою для європейської безпеки в цілому. Тож, ви не просто ведете власну війну за свободу, ви воюєте від імені всіх нас", - сказав голова МЗС Данії, звертаючись до українців.
Він зауважив, що коли йдеться про переговори про мир, російський диктатор Володимир Путін "явно намагається виграти час і відвернути увагу від масованих і жорстоких нападів на країну". Расмуссен запевнив, що Данія продовжуватиме забезпечувати, щоб данські оборонні компанії працювали ще тісніше з українськими військовими.
"Ми прагнемо збільшити присутність данських компаній в Україні. У тісному діалозі з українським урядом ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній об'єднуватися та виробляти продукцію в Данії. Ми насправді ведемо діалог з досить багатьма українськими компаніями. Я не називатиму конкретних цифр", - зазначив він.
Міністр закордонних справ Данії наголосив на важливості санкцій проти Росії.
"Данія має бути максимально жорсткою. Тож ми підтримуємо будь-які санкції, які можемо запровадити. Це має бути пакет санкцій з перевіреними критеріями, що стосуватиметься обходу санкцій, тіньового флоту, фінансового сектору. Якщо ми подивимося на американську, британську та європейську схеми, то все ще є розбіжності. Тож нам потрібно поєднати їх. І якщо нам дійсно потрібно тиснути на Путіна, ми повинні робити це у тісній співпраці", - додав Расмуссен.
- 12 вересня країни Європейського Союзу продовжили ще на пів року санкції проти Росії за її війну проти України. Наразі йде підготовка 19-й пакету санкції.
