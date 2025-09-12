Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією "Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
Ексклюзив

"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ

Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
17:01
Війна з Росією Данія

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен підкреслив, що агресивна поведінка Росії є загрозою для європейської безпеки в цілому

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Очевидно, що будь-яке припинення вогню чи мирна угода вимагають надійних та перевірених гарантій безпеки, здатних стримати подальшу російську агресію. Те, що ми спостерігали нещодавно, лише кілька днів тому - порушення повітряного простору Польщі, - лише підкреслює, що агресивна поведінка Росії є загрозою для європейської безпеки в цілому. Тож, ви не просто ведете власну війну за свободу, ви воюєте від імені всіх нас", - сказав голова МЗС Данії, звертаючись до українців.

Він зауважив, що коли йдеться про переговори про мир, російський диктатор Володимир Путін "явно намагається виграти час і відвернути увагу від масованих і жорстоких нападів на країну". Расмуссен запевнив, що Данія продовжуватиме забезпечувати, щоб данські оборонні компанії працювали ще тісніше з українськими військовими.

"Ми прагнемо збільшити присутність данських компаній в Україні. У тісному діалозі з українським урядом ми заохочуватимемо більше українських оборонних компаній об'єднуватися та виробляти продукцію в Данії. Ми насправді ведемо діалог з досить багатьма українськими компаніями. Я не називатиму конкретних цифр", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Данії наголосив на важливості санкцій проти Росії.

"Данія має бути максимально жорсткою. Тож ми підтримуємо будь-які санкції, які можемо запровадити. Це має бути пакет санкцій з перевіреними критеріями, що стосуватиметься обходу санкцій, тіньового флоту, фінансового сектору. Якщо ми подивимося на американську, британську та європейську схеми, то все ще є розбіжності. Тож нам потрібно поєднати їх. І якщо нам дійсно потрібно тиснути на Путіна, ми повинні робити це у тісній співпраці", - додав Расмуссен.

  • 12 вересня країни Європейського Союзу продовжили ще на пів року санкції проти Росії за її війну проти України. Наразі йде підготовка 19-й пакету санкції.

 

 

Теги:
Новини
Світ
МЗС
Данія
санкції проти Росії
підтримка України
Читайте також:
Автор Тетяна Яворська
12 вересня, 2025 п'ятниця
Квиток в один бік: в Україні дружини військовослужбовців змушені самотужки виховувати дітей з інвалідністю, закон не передбачає звільнення 
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Автор Дмитро Марценишин
10 вересня, 2025 середа
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко
Київ
+22.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.12
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
17:51
Володимир Зеленський
Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський
17:47
Російська дезінформація
"Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ
17:42
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"
17:35
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
17:33
ЗНО
Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
17:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
17:26
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка. Слідчі розповіли подробиці
17:25
Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років
17:01
Андрій Сибіга
"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
16:58
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з очільником МЗС Польщі Сікорським: обговорили атаку дронів і тиск на РФ
16:55
Нова Зеландія
Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
16:50
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: понад третина з них на Покровському напрямку
16:36
OPINION
Українські фахівці навчатимуть польських військових боротьбі з дронами
16:13
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір розгорнути Національну гвардію в Мемфісі
16:09
Дональд Трамп
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"
15:46
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:42
прапор Румунії
У Румунії вважають, що вторгнення російських дронів у Польщу робить мир в Європі дедалі віддаленішим
15:12
EF-2000 Typhoon
Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО
14:40
У паризькому маєтку знайшли втрачену картину Рубенса 1613 року "Христос на хресті"
14:38
ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу
14:21
Сергій Кислиця
Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну
14:16
Служба безпеки України
СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ
13:54
Велика маленька брехня
"Велика маленька брехня" отримає третій сезон: розпочалась робота над серіалом
13:50
Україна - Євросоюз
ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів
13:37
законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
Сенатори США презентували законопроєкт про визнання РФ і Білорусі країнами-спонсорами тероризму
13:34
Дмитро Пєсков
У Кремлі визнали паузу у переговорах з Україною, але заявили про наявність каналів зв’язку
13:24
Кая Каллас
ЄС продовжив санкції проти РФ на пів року і готує 19-й пакет, - Каллас
12:41
Віктор Орбан
Угорщина тримає дистанцію від війни в Україні, тоді як "поляки по вуха в ній загрузли": Орбан про дрони РФ у Польщі
12:27
Погода з Наталкою Діденко
Рясні дощі на Заході, сонячно у Центрі: Наталка Діденко про погоду 12 вересня та на вихідні
12:23
Огляд
Познайомив світ зі "Щедриком" і став світовою зіркою, мріючи повернутись у село: минає 150 років з дня народження Олександра Кошиця
12:03
Білорусь і Росія розпочали спільні військові навчання "Захід-2025"
11:57
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
"Це лише чутки та російська пропаганда": начальник Куп'янської МВА про розгорнуту "ганчірку" РФ у місті
11:45
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою". Туск заперечив
11:27
Джорджо Армані
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV