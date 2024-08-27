Масована атака РФ 26 серпня: на Полтавщині в лікарні померли троє постраждалих
У лікарні померли троє людей, які постраждали внаслідок російської атаки по промисловому обʼєкту у Полтавській області 26 серпня
Про це інформує очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
"На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким", - написав він.
Пронін додав, що медики продовжують боротися за життя ще двох людей.
- Увечері 25 серпня російська окупаційна армія запустила ударні БПЛА по території України. Зранку 26 серпня зафіксували активність 11 російських бортів Ту-95МС та Ту-22М3. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі, руйнування в різних регіонах.
- Президент Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку після масованої атаки РФ. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.
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