Масована атака РФ 26 серпня: на Полтавщині в лікарні померли троє постраждалих

Про це інформує очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

"На жаль, у лікарні померли троє цивільних людей, які вчора постраждали внаслідок масованої ворожої атаки. Співчуття родинам та близьким", - написав він.

Пронін додав, що медики продовжують боротися за життя ще двох людей.