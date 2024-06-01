Нічна атака РФ: українська ППО знищила 81 повітряну ціль ворога
У ніч проти 1 червня російська армія запустила по території України 53 ракети й 47 ударних БПЛА. Українські сили ППО знищили 81 повітряну ціль РФ
Про це повідомляє командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зазначається, що вночі окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України, застосувавши ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БПЛА типу Shahed.
Так ворог випустив 53 ракети різних типів та 47 ударних БПЛА:
- 35 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,
- 4 балістичні ракети "Іскандер-М",
- 1 крилату ракету "Іскандер-К",
- 10 крилатих ракет "Калібр",
- 3 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69,
- 47 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.
Натомість українська авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони знищили 81 повітряну ціль РФ, зокрема 30 крилатих ракет Х-101/Х-555, 4 крилаті ракети "Калібр", одну крилату ракету "Іскандер-К", а також 46 ударних безпілотників.
- Ввечері 31 травня та вночі 1 червня війська РФ атакували Україну ракетами та "шахедами": у Київській області працювала ППО, у Запоріжжі було чути вибухи, на Вінниччині виникла пожежа на об'єкті критичної інфраструктури. Загалом під атакою опинилися енергооб'єкти у 5 областях.
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