Майор запасу НГУ Гетьман спрогнозував подальші дії легіону "Свобода Росії"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Російським добровольцям ще далеко йти до Москви, і я не впевнений, що вони це будуть робити. Точніше, я впевнений, що вони цього робити не будуть. Тому що для того, щоб просунутися на велику відстань, їм потрібні певні тили. Тобто потрібні тили, які будуть забезпечувати їх пальним, їжею, водою. Тому й не плануються наступальні дії дуже далеко, бо передові загони пройдуть десятки кілометрів, а тили не підтягнулися, і техніка стала, люди стали без БК, пального, а це вже мішень. Впевнений, що вони десь там й залишаться, а скоріш за все повернуться", - припустив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, рейд російських добровольців має більш політично-емоційну складову, ніж військову.

"Особливої військової складової там немає. Це більш політично-емоційна складова, але вона в гібридній війні має велике значення. У Росії вже багато хто починає замислюватися. Тому, що українців демонізували, що не можна по-іншому, що треба з ними воювати. Але тут вже воюють росіяни, такі самі, як вони. І вони кажуть доволі правильні слова, що хочуть звільняти сантиметр за сантиметром, щоб люди жили в мирі й не боялися. А на лінії фронту серед російських військовослужбовців теж починаються розмови. Мовляв, а за кого ми воюємо, можливо, давайте за наших добровольців воювати. Напевно, ось така була мета легіону, а не прорватися до Москви", - зауважив Гетьман.