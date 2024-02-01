Мешкали за 10 км від лінії фронту: з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми
Група поліцейських "Білі янголи" евакуювала з Торецька Донецької області родину з трьома дітьми: вони мешкали за 10 кілометрів від лінії фронту
Про це інформує МВС.
"Ганнуся, Катруся та їхні батьки мешкали у прифронтовому Торецьку, за 10 кілометрів від лінії фронту. Нещодавно у родині сталося поповнення - народився синочок", - йдеться у повідомленні.
Фото: Нацполіція
Після народження третьої дитини сім'я погодилася виїхати з прифронтового міста. Наразі діти з батьками перебувають у безпеці.
Фото: Нацполіція
"У потязі на дітей чекав сюрприз — поліцейські передали їм м’які іграшки, які надіслали небайдужі люди", - додали в МВС.
- Раніше з прифронтового Торецька евакуювали чотирьох людей, серед яких 8-річний хлопчик. Вони жили в укритті.
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