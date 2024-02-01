Мешкали за 10 км від лінії фронту: з Торецька евакуювали родину з трьома дітьми

Про це інформує МВС.

"Ганнуся, Катруся та їхні батьки мешкали у прифронтовому Торецьку, за 10 кілометрів від лінії фронту. Нещодавно у родині сталося поповнення - народився синочок", - йдеться у повідомленні.

Фото: Нацполіція

Після народження третьої дитини сім'я погодилася виїхати з прифронтового міста. Наразі діти з батьками перебувають у безпеці.

Фото: Нацполіція

"У потязі на дітей чекав сюрприз — поліцейські передали їм м’які іграшки, які надіслали небайдужі люди", - додали в МВС.