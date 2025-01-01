Мешканці окупованого Маріуполя в новорічну ніч залишилися без опалення, - Спротив
Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя в новорічну ніч залишилися без тепла. Також без опалення були більшість мешканців міст на Донеччині
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
У матеріалі йдеться, що понад 50% котелень, які росіяни вже запускали на ТОТ Донецької області, наразі вийшли з ладу.
"І саме у новорічну ніч більшість мешканців міст області залишилися без тепла. Особливо критична ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі", - додає ЦНС.
У Спротиві пояснюють, що таку ситуацію спричинила злочинна діяльність місцевих колаборантів, які не можуть організувати роботу комунальних підприємств зокрема через брак кадрів.
"Адже більшість працівників ЖКГ тимчасово окупованих територій України відправили на "СВО", а тим, кому вдалося уникнути "служби" в армії ворога, місяцями не виплачують зарплатні", - додають у повідомленні.
- Водночас 26 грудня ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що в окупованому Маріуполі планують відкрити завод, який працюватиме в авіаційній галузі.
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