"Мета - ефективніше убивати українців": експерт Ступак про кадрові ротації в Міноборони РФ

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Якщо ми говоримо про кадрові ротації в Міноборони РФ, то це всього лиш пошук способів ефективніше вбивати українців. Призначення Бєлоусова - його головним завданням буде не втручатись у військову справу. Він повинен буде впорядкувати всі грошові потоки, які є в армії РФ. Ми повинні розуміти, що там гроші просто шалені. Там навіть, не приймаючи активної участі в розподілі цих коштів, можна стати дуже заможною людиною", - пояснив Ступак.

За словами експерта, росіяни не зможуть повністю подолати корупцію в Міноборони

"Тому, кадровими ротаціями в Міноборони вони намагаються все вгамувати та впорядкувати. Головне - грошові потоки. Зокрема, корупцію. Втім, не подолати, а лише впорядкувати для ефективнішого виробництва боєприпасів, амуніції і т.д. Все це не зміг зробити Шойгу", - додав він.