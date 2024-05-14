"Мета - ефективніше убивати українців": експерт Ступак про кадрові ротації в Міноборони РФ
Військовий експерт Іван Ступак вважає, що головною метою кадрових ротацій в Міноборони РФ є впорядкування грошових потоків для ефективнішого виробництва озброєння
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Якщо ми говоримо про кадрові ротації в Міноборони РФ, то це всього лиш пошук способів ефективніше вбивати українців. Призначення Бєлоусова - його головним завданням буде не втручатись у військову справу. Він повинен буде впорядкувати всі грошові потоки, які є в армії РФ. Ми повинні розуміти, що там гроші просто шалені. Там навіть, не приймаючи активної участі в розподілі цих коштів, можна стати дуже заможною людиною", - пояснив Ступак.
За словами експерта, росіяни не зможуть повністю подолати корупцію в Міноборони
"Тому, кадровими ротаціями в Міноборони вони намагаються все вгамувати та впорядкувати. Головне - грошові потоки. Зокрема, корупцію. Втім, не подолати, а лише впорядкувати для ефективнішого виробництва боєприпасів, амуніції і т.д. Все це не зміг зробити Шойгу", - додав він.
- 12 травня Сергій Шойгу пішов з посади керівника міністерства оборони Росії.
- За оцінкою ISW, очільник Кремля Володимир Путін замінив Сергія Шойгу на Андрія Бєлоусова на посаді міністра оборони Росії, перевівши Шойгу на посаду секретаря ради безпеки замість Миколи Патрушева, з метою підготовки до затяжної війни в Україні та майбутньої конфронтації з НАТО.
- Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на кадрові зміни у РФ, назвавши Бєлоусова, якого призначили на посаду міністра оборони замість Шойгу, черговою маріонеткою Путіна.
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