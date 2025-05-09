Мета Росії - "роздмухати" польське суспільство: Княжицький на КБФ про українофобські ризики у Польщі

Це він сказав під час трансляції КБФ в етері Еспресо.

"Ми не мали особливих українофобських ризиків в Польщі після перемоги "Солідарності" протягом багатьох польських урядів. Поки це не почали використовувати внутрішньополітично. Пам'ятаємо, як Росія намагалася роздмухати тему українсько-польських конфліктів: всі російські філії в Україні видавали цілу низку газет та журналів про українсько-польське протистояння, те саме робили й в Польщі. А потім прийшов польський уряд, який це вирішив зробити політичною картою для себе. Хоча в нашому історичному минулому було дуже багато якісного та ефективного співробітництва. Однак для підняття свого рейтингу вони почали використовувати антиєвропейську, антинімецьку та антиукраїнську карту. В основному це робив попередній польський уряд – ПіС (політична партія "Право і справедливість", – ред.). А з початком повномасштабного вторгнення вони зупинилися", - зауважив Микола Княжицький.

Однак, за його словами, це зерно було посіяне у суспільстві, тому цю карту взяли на себе польські ультраправі, які ініціювали і перекриття кордону з Україною, і блокування транспорту, і втягування в політичну історію.

"Зараз ці люди відверто грають на руку Росії. Я не маю жодних сумнівів, що мета Росії – роздмухати польське суспільство. На жаль, ця антиукраїнська карта використовується і зараз. Але на сьогодні Європейський Союз змінив бачення майбутнього Європи та її безпеки. Польща, як ніхто, зацікавлена, щоб Україна встояла, тому що ми усвідомлюємо, що наступною, скоріш за все, може бути Польща. І Медвєдєв, і Путін прямо про це говорять. Тому в Польщі зараз історично немає іншого вибору, як підтримати Україну і бути з Україною. А Росія буде сьогодні грати на підтримці ультраправих євроскептичних рухів", - прокоментував нардеп.

На його думку, теперішній польський уряд точно розуміє, що Україну треба підтримувати. Не має зараз більших союзників України як прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск чи міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, чи інші польські політики, які першими заявляють слова на захист України, якщо щось стається антиукраїнське.

"Я не бачу великої загрози антиукраїнських настроїв у Польщі, окрім тих ультраправих сил, які підтримуються Росією, як і по всій Європі відбувається підтримка ультраправих. Якби в Україні були вибори, то Росія робила б ставку як на проросійські, так і на ультраправі, антипольські та антиєвропейські сили. Тому нам потрібно об'єднуватися з Польщею навколо спільного геополітичного інтересу – участь України в оборонній стратегії ЄС: співпраця у виробництві озброєнь, розвідка, адвокація спільних інтересів. Крім того, нас всіх історично об'єднують цінності демократії, яким на сьогодні в Європі є загроза", - резюмував Княжицький.