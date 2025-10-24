Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк

Віталій Бесараб
24 жовтня, 2025 п'ятниця
19:35
Війна з Росією Європейська площа в Одесі

Сьогодні стратегічною метою росіян є захоплення Одеси, оскільки, вони прагнуть ізолювати Україну від експортних маршрутів і завдати їй серйозної економічної шкоди

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк Веслі Кларк.

"Я вважаю, стратегічною метою росіян є Одеса. Захопивши це портове місто, вони прагнуть ізолювати Україну від експортних маршрутів і завдати їй серйозної економічної шкоди. Найімовірніша лінія просування - із Запоріжжя та Херсона в бік Миколаєва та Одеси, щоб перерізати доступ до Чорного моря.Для досягнення цієї мети вони роблять дві речі. Перше, намагаються відтягнути українські сили на північ, посилюючи тиск у районах Сум і Харкова. Друге, прагнуть втягнути українські війська у тривалі й виснажливі бої, щоб послабити їхню обороноздатність", - пояснив Кларк.

Генерал наголосив, що головним завданням для ЗСУ сьогодні - зупинити просування навколо Бахмута, утримати оборону на півдні та не допустити встановлення контролю над північним узбережжям Чорного моря.

"Водночас у районі Покровська, якщо ворог захопить місто та візьме під контроль автомобільні й залізничні вузли в центрі Донбасу, він зможе посилити тиск на Україну. Це полегшить подальший наступ у бік Одеси. Кампанія ведеться на широкому фронті, і українські Збройні сили повинні послідовно відповідати на неї. Потрібно чітко усвідомлювати стратегічні цілі Росії та виважено керувати розгортанням резервів. Основне завдання - зупинити просування навколо Бахмута, утримати оборону на півдні та не допустити встановлення контролю над північним узбережжям Чорного моря", - додав він.

  • У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку доби, 24 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 82 бої, російські окупанти найактивніше наступають на Покровському напрямку
  • Удень 24 жовтня російська армія вперше використала для атаки по Одеській області керовані авіабомби для ударів по цивільній інфраструктурі

 

Теги:
Україна
Росія
Одеса
Миколаїв
російська армія
Херсон
ЗСУ
окупанти
Бахмут
Військові новини
Чорне море
Покровськ
