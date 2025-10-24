Мета Росії - захоплення Одеси й для цього вони роблять дві речі, - генерал армії США Кларк
Сьогодні стратегічною метою росіян є захоплення Одеси, оскільки, вони прагнуть ізолювати Україну від експортних маршрутів і завдати їй серйозної економічної шкоди
Про це в етері Еспресо розповів генерал Сухопутних сил США у відставці та колишній командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Веслі Кларк Веслі Кларк.
"Я вважаю, стратегічною метою росіян є Одеса. Захопивши це портове місто, вони прагнуть ізолювати Україну від експортних маршрутів і завдати їй серйозної економічної шкоди. Найімовірніша лінія просування - із Запоріжжя та Херсона в бік Миколаєва та Одеси, щоб перерізати доступ до Чорного моря.Для досягнення цієї мети вони роблять дві речі. Перше, намагаються відтягнути українські сили на північ, посилюючи тиск у районах Сум і Харкова. Друге, прагнуть втягнути українські війська у тривалі й виснажливі бої, щоб послабити їхню обороноздатність", - пояснив Кларк.
Генерал наголосив, що головним завданням для ЗСУ сьогодні - зупинити просування навколо Бахмута, утримати оборону на півдні та не допустити встановлення контролю над північним узбережжям Чорного моря.
"Водночас у районі Покровська, якщо ворог захопить місто та візьме під контроль автомобільні й залізничні вузли в центрі Донбасу, він зможе посилити тиск на Україну. Це полегшить подальший наступ у бік Одеси. Кампанія ведеться на широкому фронті, і українські Збройні сили повинні послідовно відповідати на неї. Потрібно чітко усвідомлювати стратегічні цілі Росії та виважено керувати розгортанням резервів. Основне завдання - зупинити просування навколо Бахмута, утримати оборону на півдні та не допустити встановлення контролю над північним узбережжям Чорного моря", - додав він.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що з початку доби, 24 жовтня, на російсько-українському фронті відбулося 82 бої, російські окупанти найактивніше наступають на Покровському напрямку
- Удень 24 жовтня російська армія вперше використала для атаки по Одеській області керовані авіабомби для ударів по цивільній інфраструктурі
