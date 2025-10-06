Метою словацького уряду не є поразка Росії, - Фіцо

Про це Роберт Фіцо заявив в етері спеціального випуску програми "За 5 хвилин 12", присвяченого до 81-ї річниці Карпато-Дуклянської операції.

"Нашою метою є якнайшвидший кінець війни, аби слов’яни перестали вбивати один одного", — йдеться у заяві Фіцо.

Він підкреслив, що ЄС витрачає надмірно багато ресурсів на підтримку війни, замість того щоб зосередитися на мирі.

"Я ніколи не буду воєнним прем’єром. Якщо Словаччині потрібен такий прем’єр — обирайте іншого", — сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Він також розкритикував ідею створення "стіни дронів", обговорювану на саміті ЄС у Копенгагені.

"Це питання для експертів. Що може сказати прем’єр, який жодного разу не стріляв із пістолета, про захист від дронів?" — іронічно зауважив Фіцо.

За його словами, Словаччина не братиме участі в "жодних воєнних авантюрах", адже немає жодних підстав для втягування країни у конфлікт. Він нагадав, що 17 жовтня в Михайлівцях відбудуться переговори між урядами Словаччини та України.