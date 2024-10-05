Ми готові зробити наступний тиждень багато в чому історичним, – Зеленський

Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні за 5 жовтня.

"Зараз триває робота наших команд – України та США, команд інших наших партнерів для підготовки "Рамштайну" – змістовних рішень і загалом зустрічей і переговорів наступного тижня. І тиждень цей може стати позитивним для нашого захисту, для нашого бачення того, як має закінчитись війна. Ми для цього все зробимо, на 100% зробимо. Зробимо ефективно", - йдеться у заяві президента

За слова Зеленського, у світу є ресурс посилення, який дозволить рухатись вперед за Формулою миру.

"Наша мета, наше завдання – гарантувати Україні надійний мир і тривалу безпеку. Це можливо виключно на основі міжнародного права і без будь-якої торгівлі суверенітетом чи торгівлі територіями. Саме так, як передбачено Формулою миру. Україні потрібен мир – справжній, справедливий, – гарантований захист від війни. Це можливо тільки на сильних позиціях. І тільки тоді, коли і наш народ, і наші партнери дійсно обʼєднані. Саме для цього ми працюємо. Дякую всім, хто нам допомагає і хто готовий, так само як і ми, зробити наступний тиждень багато в чому історичним", - каже Володимир Зеленський.

Президент також відзначив українських воїнів, які показують вдалі результати та демілітаризують російські військові обʼєкти.

"Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців і реальна підтримка для фронту. І будемо переконувати партнерів, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки – і закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому!", - йдеться у відео.