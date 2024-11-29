"Ми хочемо, щоб державні кордони поважали": Зеленський провів зустріч із представниками країн Латинської Америки

Про це Володимир Зеленський повідомив у telegram.

"Ми хочемо, щоб державні кордони поважалися. Безумовно. Щоб це було правилом і для України, і для інших націй світу. Щоб кожна нація могла самостійно обирати своє майбутнє – без примусу. Без примусу війною, чи політичним примусом, чи економічним примусом будь-якої іншої країни. І щоб ніхто у світі не міг влаштовувати депортації, щоб ніхто не міг красти дітей якогось іншого народу, як це робить Росія проти українців", - йдеться у заяві президента.

На зустрічі з президентом України були присутні парламентарі та дипломати латиноамериканських країн. За словами Зеленського, Україна потребує підтримки світу, щоб вирішити та виправити все, що було зроблено цією війною