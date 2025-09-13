Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс

Євген Козярін
13 вересня, 2025 субота
07:35
Війна з Росією пастор Марк Бернс

США не дозволять тиранам і агресорам нападати на менші країни чи знищувати їх лише тому, що вони вважають себе сильнішими

Зміст

Про це заявив американський пастор та політик, прихильник президента Дональда Трампа Марк Бернс в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Ви маєте рацію - саме цього (Третьої світової, - ред.) ми всі прагнемо уникнути. Це прямий шлях до неї. Президент Трамп усвідомив цю загрозу значно раніше за інших. І хоча дехто вважає, що він був надто м’яким із Росією, це неправда. Він не є другом Росії і не є другом Путіна. Він може поважати його як лідера, але ніколи не стояв із ним на одному боці. Жодні санкції, накладені Сполученими Штатами на Росію, не були зняті. Ми також не ведемо бізнесу з Росією", - сказав він.

Політик зазначив, що сьогодні США ведуть тарифну війну з одним із стратегічних партнерів – Індією.

"На них накладено 50% тариф. Їхня економіка з ВВП у 4,4 трильйона доларів не витримає втрати доступу до американського ринку, що становить 32–34 трильйони доларів. Попри те, що Індія є другою за величиною демократією світу, вона не може зрівнятися з потужністю економіки США. Доступ до наших ринків для неї життєво необхідний. Росія та Китай не здатні компенсувати ті втрати, які зазнає Індія, якщо Америка закриє для неї свої ринки. І більшість країн чудово це розуміють", - зазначив Бернс.

Пастор звернувся до українських братів і сестер.

"Подивіться, з якою рішучістю президент Трамп ставиться навіть до наших власних партнерів. Якщо він готовий запроваджувати тарифи проти таких союзників, як Індія, то уявіть, наскільки непохитним він буде у ставленні до наших ворогів. Китай не є другом Америки. Це ворог наших ринків, ворог демократії, і він прагне світового домінування. Саме тому Росія, Іран, Північна Корея, Індія та Китай об’єдналися в БРІКС. Їхня мета – послабити й зрештою знищити те, що президент Трамп цілком справедливо назвав всемогутнім доларом", - сказав він.

Політик розповів, що, на його думку, збирається робити президент Трамп.

"Ми закриємо наші ринки для всіх, хто продовжує руйнувати й нападати на невинний народ України. Це перший етап. У деяких напрямках він уже приносить результат. Дехто, як Індія, намагається чинити опір, але прем’єр-міністр Моді не зможе витримати цього вічно. Його економіка вже зазнає серйозних труднощів, руйнується під тиском, і вони відчайдушно шукають підтримки в інших місцях. Економіка Росії також занепадає, і це ще до запровадження вторинних санкцій, які вже близькі. Президент робить усе можливе, щоб уникнути їхнього застосування, але час підходить. Військова сила – наш останній засіб", - заявив Бернс.

Пастор запевнив, що президент Трамп - не просто людина слова, він людина рішучих дій.

"Він не залишає жодного кроку невипробуваним у прагненні до дипломатії, аби запобігти Третій світовій війні, бо саме до цього може призвести нинішня ситуація. Та якщо це все ж станеться, і я говорив про це багатьом вашим лідерам у Києві, ми знаємо: жертв стане ще більше, перш ніж війна завершиться. Тому ми робимо все можливе, щоб зупинити кровопролиття шляхом дипломатії та через санкції, які вже готові до запровадження проти Росії. Усі повідомлення, які я отримую з Палати представників і Сенату, свідчать: ми стоїмо на порозі ухвалення вторинних санкцій, які підірвуть російську економіку і зроблять неможливим продовження війни, якщо лише вони не отримають масштабної підтримки від таких країн, як Китай", - сказав політик.

Він наголосив, що ми можемо бути змушені розпочати справжню війну в Москві. 

"Це не те, чого ми прагнемо, але ми зробимо це, якщо вони відмовляться відступити. Це стане потужним сигналом для всього світу: ми не дозволимо тиранам і агресорам нападати на менші країни чи знищувати їх лише тому, що вони вважають себе сильнішими. Це згубно для людства і суперечить волі народів усього світу. Кожна нація заслуговує на суверенітет. Кожна нація має право керувати собою без загрози бути знищеною силою іншої держави. Шлях завжди має починатися з дипломатії", - додав він.

На думку пастора, це мета президента Трампа. 

"Але якщо дипломатія зазнає невдачі, повірте мені, мої брати й сестри: знаючи президента понад дванадцять років, перебуваючи в його найближчому колі ще задовго до того, як він оголосив про свою кандидатуру на пост президента, я можу сказати вам одне – він не блефує. Він людина дії, і він задіє всю міць Збройних сил Сполучених Штатів. Саме тому Державний департамент США і Міністерство оборони готуються до рішучих змін. Це чіткий сигнал для всього світу: президент Трамп – не людина порожніх слів, він готовий діяти. Сполучені Штати за потреби застосують усю свою міць, щоб захистити тих, хто не може захистити себе", - підсумував Бернс.

