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Ми ніколи не відходимо просто так: Згурець про ситуацію на східному фронті

Оксана Ліховід
6 грудня, 2024 п'ятниця
10:47
Війна з Росією Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на сході країни ЗСУ на межі максимального ризику тримають ділянки, які часто називають "кишенями"

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ми ніколи не відходимо просто так. Бачимо, як міцно, на межі максимального ризику, утримуються ділянки, які ми називаємо кишенями. Якщо говорити про ділянку Покровськ - Курахове - Велика Новосілка, дійсно, ворог прагне вирівняти цю лінію, що дозволить вивільнити частину підрозділів і сформувати певні фланги для створення угруповання або оперативних змін, які активізують дії саме на Покровському напрямку", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, темпи просування противника на східних ділянках фронту не є критично значними. Справа не в термінах просування чи в площі, яку захоплює ворог, хоча це, безумовно, важливо, а в тому, наскільки знищується сила противника. І це є головним критерієм для наших підрозділів, які тримають оборону на цих ділянках.

"Коли мова йде про темпи просування противника на Покровському напрямку, у Часів Ярі чи Куп'янську, ми бачимо, що насправді оборона тримається. Питання в тому, як знаходити баланс між резервами, яких у нас досить обмежено", - наголосив Згурець.

  • У листопаді Україна втратила рекордну кількість територій від початку позиційної війни у 2022 році – 725 км кв. Але сили РФ також втратили рекордну кількість військових – понад 45 тис., а пропорція цих втрат знову сягнула 1 до 5 на користь ЗСУ
  • Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні вже понад 750 тисяч військових. За останню добу – 1660 осіб.
  • Російська армія зазнала близько 125 800 втрат особового складу протягом осені 2024 року.

 

Теги:
Новини
Сергій Згурець
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Куп'янськ
Часів Яр
Покровськ
Курахове
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