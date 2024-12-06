Ми ніколи не відходимо просто так: Згурець про ситуацію на східному фронті
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на сході країни ЗСУ на межі максимального ризику тримають ділянки, які часто називають "кишенями"
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ми ніколи не відходимо просто так. Бачимо, як міцно, на межі максимального ризику, утримуються ділянки, які ми називаємо кишенями. Якщо говорити про ділянку Покровськ - Курахове - Велика Новосілка, дійсно, ворог прагне вирівняти цю лінію, що дозволить вивільнити частину підрозділів і сформувати певні фланги для створення угруповання або оперативних змін, які активізують дії саме на Покровському напрямку", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, темпи просування противника на східних ділянках фронту не є критично значними. Справа не в термінах просування чи в площі, яку захоплює ворог, хоча це, безумовно, важливо, а в тому, наскільки знищується сила противника. І це є головним критерієм для наших підрозділів, які тримають оборону на цих ділянках.
"Коли мова йде про темпи просування противника на Покровському напрямку, у Часів Ярі чи Куп'янську, ми бачимо, що насправді оборона тримається. Питання в тому, як знаходити баланс між резервами, яких у нас досить обмежено", - наголосив Згурець.
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